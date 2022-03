‘Taarak Mehta’ की पुरानी सोनू को पहचानना हुआ मुश्किल, अब हो गई है बेहद खूबसूरत

टेलिविजन के चर्चित और कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को काफी ज्यादा पंसद किया जाता हैं। इस शो के जरिए हर कलाकार ने अपनी अलग पहचान बना ली हैं। इसी शो में सोनू का किरदार निभाने वाली झील मेहता ने भी काफी पापुलैरिटी हासिल की है। झील मेहता अपनी शानदार एक्टिंग के साथ ही अपनी खूहसूरती के लिए भी जानी जाती हैं।

Updated: March 02, 2022 12:43:03 am

सोनू इस शो में काफी लाइमलाइट रहती थीं। सोनू सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। सोनू की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं देखकर फैंस काफी हैरान हैं।झील मेहता की नई तस्वीर देखकर उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा हैं। झील मेहता की सोशल मीडिया देख आप उनकी हाॅटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। झील मेहता की सोशल मीडिया की तस्वीर देख फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहें।

taarak Mehta' fame Sonu, It was difficult to recognize