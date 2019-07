मशहूर अभिनेत्री- डायरेक्टर विजया निर्मला का 73 साल की उम्र में हुआ निधन, सिनेमा जगत ने ऐसे जताया शोक

टॉलीवुड की मशूहर एक्ट्रेस और डायरेक्टर Vijaya Nirmala का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका देहांत हैदराबाद में हुआ। 20 जनवरी, 1946 को जन्मी एक्ट्रेस ने 44 तेलुगू फिल्मों का निर्देशन किया है साथ ही वह अपनी एक्टिंग को लेकर भी काफी पॅापुलर रही हैं। विजया निर्मला का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है।

विजया निर्मला के निधन के बाद टॉलीवुड में मानों हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। विजया निर्मला के देहांत के बाद सभी लोग उन्हें सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विजया निर्मला की फैमली में उनके पति कृष्णा और बेटा नरेश है।

एक्टर मंचू मनोज ने भी ट्विटर पर विजया को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, 'आप आईं, आपने इतिहास बनाया और अब आप चली गईं।

You came, Created History where no one can come close to it for the ages to come and now u left us ... Will Miss u Nanni, Rest In Peace ... Strength to Family , Friend's ,Welwishers and Fans ...#VijayaNirmala Garu Your movies will Remain Forever