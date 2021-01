Nusrat Jahan के बयान पर फिर हुआ बवाल, बोलीं- सत्ता में भाजपा आई तो मुसलमान शुरू कर लें अपनी उल्टी गिनती'

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद और मशहूर एक्ट्रेस नुसरत जहां ( Nusrat Jahan ) अक्सर अपने बयानों की वजह से लोगों के निशानों पर आ जाती हैं। वह अक्सर अपने बयानों से कट्टपंथियों पर हमला करती हुईं दिखाई देती हैं। वहीं अब देखा जाए तो जल्द ही पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां एक-दूसरे पर जुबानी हमला करती हुईं दिखाईं देंगी। जिसकी शुरूआत नुसरत जहां ने कर दी है। नुसरत ने बीजेपी पर हमला करते हुए ऐसा बयान दे डाला है। जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि चुनाव प्रचार के लिए नुसरत जहां पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बहुल इलाके में गई थीं। जो कि असल में मुस्लिम इलाका माना जाता है। लोगों को संबोधित करते हुए नुसरत ने कहा है कि 'आप लोग अपनी आंख खोलकर रखें, भाजपा जैसा खतरनाक वायरस घूम रहा है। यह पार्टी धर्म के बीच भेदभाव और लोगों के बीच दंगे कराती है। अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।'

In WB, worst kind of vaccine politics is unfolding. First, Siddiqulla Chowdhury, a sitting minister in Mamata Banerjee’s cabinet, holds up trucks carrying vaccines. Now a TMC MP, campaigning in Muslim majority Deganga, likens BJP to Corona.



But Pishi is silent. Why? Appeasement?