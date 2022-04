हॉलीवुड से Prabhas को मिला सुपर हीरो बनने का न्यौता, ‘आदिपुरुष’ में एक्टर के रोल की विदेश तक हो रही चर्चा

साउथ फिल्म के एक्टर भी करने वाली हैं हॅालीवुड में डेब्यू। हॉलीवुड स्टूडियोज हिंदी फिल्मों के सितारों को तो अपनी फिल्मों में जगह देते रहे हैं। लेकिन अब उनका ध्यान दक्षिण भारतीय सिनेमा की तरफ पहली बार गया हैं।

हॉलीवुड स्टूडियोज अब दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक्टर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिल्म ‘बाहुबली’ सीरीज के सुपरस्टार प्रभास अपनी अगली अखिल भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ की रिलीज से पहले हॉलीवुड की एक मेगा बजट फिल्म में सुपरहीरो के तौर पर काम शुरू कर सकते हैं।

universal studio keen to lock prabhas for the franchise of a superhero