पहली बार पुलिस के अवतार में नजर आएंगे विजय देवरकोंडा, एक्टर ने शेयर किया अपकमिंग फिल्म का पोस्टर

फिल्म 'लाइगर' से दुनिया में धमाल मचाने वाले साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा अब अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए गौतम तिन्ननुरी के साथ हाथ मिलाया है। अपनी अगली फिल्म में वो पुलिस का रोल निभाते नजर आएगें। उन्होंने हाल ही में इस फिल्म का एक पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया है।

VD12 FIRST Look: Vijay Deverakonda to play a cop in Gowtam Tinnanuri's next Movie