फिल्मों में जाने की बात सुन पिता ने निकाला घर से बाहर, 300 रुपए लेकर घर छोड़ा, यह एक्टर आज हैं कन्नड़ का सबसे बड़ा स्टार

KGF-1 की बेहतरीन पॉपुलैरिटी के बाद आज यानी 14 अप्रैल को KGF-2 भी बड़े परदे पर रिलीज़ हो गया हैं। फ़ैन्स इस फ़िल्म को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं एक्टर यश। यश कि इस फ़िल्म का इंतज़ार उनके फ़ैन्स काफ़ी दिनों से कर रहे थे।

KGF-1 ने 250 करोड़ का कलेक्शन कर एक नया मुक़ाम हासिल कर लिया था। अब देखना यह है कि यश की फ़िल्म KGF-2 को भी दर्शकों से उतना ही प्यार मिलता है कि नहीं। KGF-1 पहली कन्नड़ फ़िल्म थी जिसने 200 करोड़ का कलेक्शन किया था इस फ़िल्म के बाद से ही यश को कन्नड़ इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। इस फ़िल्म के बाद से ही यश कन्नड़ इंडस्ट्री के Highest Paid एक्टर बन गए।

yash left home with 300 rupees today is the biggest star of Kannada