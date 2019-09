रात को गश्त के दौरान बजरी ले जा रहे 11 ट्रैक्टर जब्त

निवाई. पुलिस ने एसआईटी के नेतृत्व में मंगलवार देर रात को गश्त के दौरान During night patrolबजरी ले जा रहे Taking gravel 11 ट्रैक्टर जब्त किए Seized tractors हैं, जिससे बजरी माफियाओं Gravel mafia में हडक़ंप मच गया।Stirred up

read more : प्रतिमाओं का हुआ पंचामृत अभिषेक

थानाधिकारी बीएल.मीणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में गश्त के दौरान खण्देवत रोड से बजरी ले जा रहे ग्यारह ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस और एसआईटी को देखकर सभी चालक ट्रैक्टरों को रास्ते में छोड़ Leave tractors on the way कर भाग गए। पुलिस ने सभी ट्रेक्टरों को जब्त कर थाने ले लाए।

read more : देवली राजकीय अस्पताल का हाल-बे-हाल, पंखे खराब, रोगी व परिजन परेशान

टोंक. नवनिर्मित सडक़ों पर पहली बारिश में गड्ढे होने पर नगर परिषद ने संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया है। नगर परिषद अधिशासी अभियंता केएल मीणा ने बताया कि परिषद की ओर से पिछले चार माह में बनी सभी सडक़ों की जांच करवाई जा रही है,

read more : बजरी से भरे वाहनों पर नहीं लग रहे 'ब्रेक', शहर में राहगीर को कुचला तो बाहरी इलाके में तीन ट्रॉली जब्त

जिसमें डिपो से देवली दरवाजा तक बनी सडक़ पर अधिक गड्ढे मिलने पर संवेदक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। साथ संवेदक को मानसून सत्र समाप्त होते ही पेचवर्क करने के निर्देश दिए है।

पीपलू (रा.क.).जयपुर के दीप स्मृति सभागार में वीमन ऑफ द फ्यूचर अवॉर्ड समारोह आयोजित हुआ। इसमें क्षेत्र की दो बालिकाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी रहे।



समारोह में शिव शिक्षा समिति समिति रानोली व सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से संचालित शादी बच्चों का खेल नहीं परियोजना के तहत प्रियंका बैरवा सोहेला व प्रिया वर्मा बगड़ी को सम्मानित किया गया।

read more : वन माता मंदिर में मूर्ति तोड़ी, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

मालपुरा. श्रीराधाकृष्ण सेवा समिति डिग्गी की ओर से बुधवार को राधाकृष्ण धर्मशाला में सम्मान समारोह हुआ।इसमें शैक्षणिक व खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मदनलाल खत्री ने प्रतिभाओं का सम्मान किए जाने से उनको आगे बढऩे का अवसर मिलता है। पानी व प्रतिभा आगे बढऩे के लिए किसी की मोहताज नहीं होती है।