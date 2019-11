भैरु सागर बांध की 23 को खोली जाएगी नहरें

मालपुरा. उपखण्ड के चांदसेन स्थित भैरु सागर बांध Bhairu Sagar Dam की नहरों में पानी छोड़े Release water into the canals जाने को लेकर शनिवार को जल वितरण समिति की बैठक Water distribution committee meeting चांदसेन स्थित डाक बंगले में उपखण्ड अधिकारी डॉ राकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 23 नवम्बर को नहरे खोले जाने का निर्णय Decision to open the canal लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपखण्ड अधिकारी डॉ मीणा ने किसानों को चेतावनी भी देते हुए कहा कि जल वितरण के दौरान कोई भी नहरों के साथ छेडछाड नहीं Not riddled with canals करेगा और न ही नहरों पर इंजन या ट्रैक्टर जैसे संसाधन लगाकर पानी का अवैध दोहन करेगा।

साथ ही किसानों की मांग पर गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए चार फिट पानी बांध में आरक्षित रखने पर सहमति जताई गर्ई। वहीं अधिशाषी अभियंता गजानंद सामरियां ने बताया कि बांध में वर्तमान में 13 फिट 6 इंच पानी है, जिससे नार्थ व साऊथ कैनाल में एक साथ पानी छोड़ा जाएगा, जो लगभग 30 दिनों तक छोड़ा जाएगा।



साउथ केनाल में 200 चैन तथा नार्थ कैनाल में 300 चैन पानी पहुंच सकेगा। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि साउथ केनाल पर पूरी पिलाई होने के बाद नहर बंद कर दी जाएगी। वहीं बैठक में पूर्व उपप्रधान रामस्वरुप मीणा, कन्हैया लाल सैनी सहित अन्य किसानों ने गर्मी के मौसम व पशु मेले को लेकर बांध में पानी आरक्षित रखने की मांग रखी, जिस पर चार फिट पानी आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।

वहीं बैठक में सर्वसम्मति से 23 नवम्बर को प्रात: 10:15 बजे नहर की विधिवत पूजा अर्चना कर नहर खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में तहसीलदार अनिल कुमार चौधरी, सहायक अभियंता सीताराम शर्मा, कनिष्ठ अभियंता जयदेव सिंह सौलंकी, कोमल कुमावत, सीआर बलराज चौधरी, बजरंग चौधरी, राजाराम चौधरी सहित धौली सरपंच सहित किसान मौजूद रहे।

माशी बांध की नहरों में दौड़ेगा ७ से पानी

पीपलू (रा.क.). रबी की फसल में सिंचाई के लिए माशी बांध की जल वितरण कमेटी की बैठक शनिवार को पीपलू के डाक बंगला में जिला कलक्टर किशोरकुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 7 नवंबर को माशी बांध की मुख्य नहरों में पानी छोडऩे पर सहमति बनी।

जलसंसाधान विभाग के एईन अशोक कुमार जैन ने बताया कि माशी बांध के भरने से इस बार नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इससे क्षेत्र की 6985 हैक्टेयर जमीन पर रबी की फसल में सिंचाई होगी। इस दौरान अधिशाषी अभियंता गजानंद सामरिया ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने डाक बंगले पौधरोपण भी किया।

बैठक में उपखंड अधिकारी डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, डिप्टी रामगोपाल बसवाल, तहसीलदार कैलाशचंद्र नायक, एईएन अशोक जैन, नायब तहसीलदार सीताराम लक्षकार, ब्लॉक क्रांगेस कमेटी अध्यक्ष रामगोपाल मीणा, नहर संगम अध्यक्ष रतनलाल चौधरी, घासीलाल चौधरी, हीरालाल साहू, पन्नालाल यादव, भागीरथ, काशीपुरा सरपंच नरेंद्र बैरवा, उम्मेदसिंह, सलीम देशवाली आदि मौजूद रहे।