साहू समाज के सम्मेलन में २५ जोड़े बंधे परिणय सूत्र में

टोंक. साहू समाज मंदिर ट्रस्ट Sahu Samaj Mandir Trust सीतारामजी के तत्वावधान में शुक्रवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन Mass Marriage Conference छावनी के समीप मैरिज गार्डन Marriage Garden में हुआ। इसमें प्रदेश के कईशहरों व गांवों से From many cities and villages आए 25 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे Tie to pair knot । ट्रस्ट अध्यक्ष माधोदास साहू ने बताया कि पंडित घनश्याम शर्मा व उनके साथ मौजूद पंडितों ने मंत्रोच्चार से 25 जोड़ों का तोरण वरमाला Toran varmala व पाणिग्रहण संस्कार marriage ceremony कराया।

बाद में उन्हें समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया। ट्रस्ट की ओर से जोड़ों को उपहार भी दिए गए।श्री विश्वकर्मा महामण्डल एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति डिग्गी के तत्वावधान में जांगिड़ ब्राह्मण समाज के अग्रवाल सेवा सदन के पास तृतीय आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें समाज के 31 जोड़े परिणय-सूत्र में बंधे।

समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने रहे।

विधायक ने समाज के लोगों की मांग पर विधायक कोष से 11 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनवाने की घोषणा की। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के अध्यक्ष पप्पूलाल सोलाणिया, समिति के प्रधान हनुमान प्रसाद पेडवाल, संयोजक रामलाल गोठवाल, कार्यकारी अध्यक्ष रामनारायण ग्वाला सहित समिति के सदस्यों की ओर से विधायक सहित अतिथियों व सम्मेलन में अपना योगदान देने वाले समाज के भामाशाहों का माल्यार्पण, साफा बंधवाकर व स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया।

इससे पूर्व सुबह थाम स्थापना, दूल्हों की निकासी, तोरण, वरमाला, पाणिग्रहण संस्कार व आशीर्वाद समारोह की रस्म अदा की गई। आचार्य श्यामसुन्दर शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, श्रीराम दाधीच की देखरेख में पाणिग्रहण संस्कार की सभी क्रियाएं सम्पादित करवाई गई।