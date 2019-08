बरसात से उनियारा उपखण्ड़ के 3 बांध लबालब, किसानों में खुशी की लहर

Inward release of water in dams: उनियारा में लगातार हो रही बरसात से जहां तीन बांध लबालब होकर उनकी चादर चलना शुरू हो गई है। वहीं अन्य बड़े बांधो में भी पानी की आवक बनी हुई है।