सरकारी भूमि पर 300 ट्रॉली बजरी के अवैध स्टॉक पर कार्रवाई कर गड्ढों व झाडिय़ों में फैला कर नष्ट की

टोंक.टोडारायसिंह. पुलिस ने बजरी खनन व स्टॉक (Supreme Court Order On Sand Mining In Rajasthan) पर कार्रवाई करते हुए रविवार शाम चूली क्षेत्र में स्टॉक की गई करीब 300 ट्रॉली बजरी को गड्ढों व झाडिय़ों में फैला दिया गया। थाना प्रभारी बंशीलाल ने बताया कि चूली व बरवास क्षेत्र में बजरी का स्टॉक (Illegal stock of gravel) होने की सूचना मिली थी।

मौके पर पहुंचने पर चूली के निकट सरकारी भूमि पर काफी मात्रा में बजरी का स्टॉक मिला, जिसे जेसीबी मशीन व लोडर मशीन से झाडिय़ां व गड्ढों में फैला कर नष्ट किया गया। उक्त बजरी अनुमानत तीन हजार 600 टन है।

कार्रवाई देर रात तक जारी रही। उन्होंने बताया कि बजरी माफिया दिन में नदी क्षेत्र से टै्रक्टरों के माध्यम से बजरी का स्टॉक कर लेते है तथा रात्रि में ट्रैलर व डम्परों के माध्यम से चोरी छिपे परिवहन करवाते है।

इधर, दिन में गांव के निकट बजरी को लेकर की गई कार्रवाई को देखने ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लाम्बाहरिसिंह थाना प्रभारी नरपतराम भी मौजूद थे।

दो टै्रक्टर ट्रालियां पकड़ी

देवली. पुलिस ने रविवार दोपहर अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी दो टै्रक्टर-ट्रॉलियां पकड़ी है। जिन्हें बाद में पुलिस अपने साथ ले आई।

थाना प्रभारी गयासुद्दीन ने बताया कि उक्त कार्रवाई पुराने अजमेर-कोटा रोड पर नेगडिय़ा मार्ग पर की गई। जहां दोपहर एक बजे बजरी से भरी दो टै्रक्टर-ट्रॉलियां गुजर रही थी।

जिन्हें रुकवाकर जांच की गई तो वाहन के दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक लोकेश मीणा निवासी ककोडिय़ा व युवराज मीणा निवासी भींवड़ावास(कुन्देड़ा)थाना देवली को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

साथ ही बजरी के इन वाहनों को जयपुर रोड स्थित निजी होटल के समीप खाली खेत पर खड़े करवाएं है। कार्रवाई के दौरान हैडकांस्टेबल बद्रीलाल यादव, पुलिसकर्मी पप्पूदानी भी साथ थे।