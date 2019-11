मण्डी में आई मूंगफली की 35 हजार बोरियां

निवाई. कृषि उपज मंडी Agricultural produce market में शनिवार को मूंगफली की बंपर आवक Peanut bumpers inward रहने से मंडी में मेले जैसा माहौल Fair like atmosphere in Mandi है। कृषि उपज मंडी में अधिक संख्या में टैक्टरों Large number of tractors के आने से दिनभर जाम Jam all day की स्थिति बनी रही।

read more : चौथ माता के दर्शन करने जा रहे केशवरायपाटन तहसीलदार सडक़ दुर्घटना में हुए घायल

प्रवक्ता दीपक गुप्ता ने बताया कि शनिवार को मूंगफली की लगभग 35 हजार बोरियों Thousand sacks की आवक रही। उन्होंने बताया कि शनिवार को मूंगफली ४४०० से ४५५० तक बिकी।

read more : निर्माण स्वीकृति खेल मैदान की, कार्य हो रहा सार्वजनिक नाड़ी पर, ग्रामीणों ने दूनी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मण्डी में कारोबार दो दिन बंद रहेगा:

निवाई. स्थानीय कृषि उपज मंडी में 2 दिन व्यापार बंद रहेगा। व्यापार मंडल के प्रवक्ता दीपक गुप्ता एवं संरक्षक ताराचंद बोरा ने बताया कि गोपाष्टमी पर्व को लेकर कृषि उपज मंडी में रविवार एवं सोमवार को कारोबार

बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को सुबह पुन: कारोबार सुचारू रहेगा।

बरवास. कस्बे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पर्याप्त नर्सिंगकर्मी नहीं होने के चलते एक दर्जन गांवों के लोगों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केन्द्र में दो पद वार्ड ब्वॉय के सृजित है। इनमें से एक पद रिक्त है। इसके चलते केन्द्र परिसर में गंदगी के ढेर लगे हुए है।

read more :शतरंज का खेल मानसिक एवं शारिरिक विकास में है सहायक-बडाया

वहीं फार्मासिस्ट का पद भी रिक्त चल रहा है। मेल नर्स को दवाई वितरण करनी पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाएं बाधित हो रही है। स्वास्थ्य केन्द्र में पीने के पानी की भी समस्या है। इसी प्रकार आयुष चिकित्सालय को बन्द पड़े चार वर्ष हो गए है, जबकि आयुष चिकित्सालय का भवन बना हुआ है। भवन के बाहर ताले लगे हुए है। चिकित्सालय में कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है।

टोंक. कोतवाली पुलिस ने सवाई माधोपुर रोड से छह आरोपियों को ताश पत्तों पर रुपए जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर 4770 रुपए बरामद किए। शहर कोतवाल विजयशंकर शर्मा ने बताया कि अग्रवाल अस्पताल के पास से दिनेश पुत्र रामचंद्र जाति महावर निवासी सुभाष बाजार टोंक, रामप्रसाद पुत्र रामकरण जांगिड़ निवासी डारडा हिंद थाना मेहंदवास

टोंक, शाहिद पुत्र मोहम्मद शब्बीर निवासी बाड़ा जेरेकिला थाना सदर टोंक, प्रेमचंद पुत्र छितर लाल कोली निवासी सोनवा थाना मेहंदवास, गणेश उर्फ कालू पुत्र पूरणमल खारोल निवासी खारवाल बस्ती कोतवाली टोंक तथा कालू पुत्र वरदाराम धोबी निवासी सोरन थाना सदर टोंक को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 4770 रुपए व ताश के पत्ते बरामद किए गए।