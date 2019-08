सूने मकान से 8 लाख की नकदी और 15 लाख के आभूषण हुए चोरी

निवाई. इन्द्रा कॉलोनी के सूने मकान में चोरों soone makaan mein choron ने करीब 8 लाख नकद और करीब 15 लाख की कीमत के सोने-चांदी के आभूषण Gold-silver jewelery लेकर फरार हो गए।

बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जैन बटावती वाले अपने परिवार सहित 10 अगस्त को किसी कार्यक्रम में कोटा गए थे और एक परिचित वाले को घर में सोने के लिए बोलकर गए थे। रविवार रात को परिचित घर में नहीं सोया।

सोमवार शाम करीब 5.30 बजे जब बनवारीलाल कोटा से लौट कर आएं तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा Door lock brokenहुआ हैं। अंदर जा कर देखा तो कमरों के ताले भी टूटे Room locks are also broken हुए थे और कमरे रखी अलमारी भी खुली पड़ी Wardrobe also opened थी।

उसने तत्काल पूर्व पार्षद दिलीप ईसरानी को सूचना दी। सूचना मिलते ही ईसरानी उसके घर पहुंच कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी बी.एल.मीणा मौके पर पहुंचे और सारी घटना की जानकारी लेकर एफएसएल टीम को फोन कर निवाई बुलवाया और पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल को भी जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक भी मौके पहुंची और जानकारी ली। बनवारीलाल जैन पुलिस को बताया कि अलमारी में रखे एक बैग में करीब 8 लाख रुपए नकद, 2 सोने सिल्ली, 7 सोने अंगुठियां, 1 मंगलसूत्र, कान की झूमकी, 4 जोड़ी जोडी, 2 चांदी की सिल्ली, 7 चांदी की बिंदिया, 30 चांदी के वजनी सिक्के, चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति, चांदी का एक डिब्बा लेकर फरार हो गए। घर हुई में चोरी को देखकर बनवारीलाल की पत्नी और बेटी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।लोगों ने उन्हें ढाढ़स बधाया।

निवाई. वन विभाग के गश्ती दल टीम ने रविवार देर शाम ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव मेदार कलां के विद्यालय के समीप मोरों का शिकार करने के आरोप में तीन युवकों को पकड़ा है।

जिनको स्थानीय न्यायालय में पेश करने पर जेल भेजने के आदेश जारी हुए है। वन रक्षक रमेशचन्द ताखर ने बताया कि गश्त के दौरान ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव मेदार कलां के विद्यालय के समीप मोरों का शिकार करते हुए रोहित, शेखर व आकाश कंजर निवासी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर को मृत मोरों के साथ पकड़ा है,

जिनको सोमवार को न्यायालय में पेश करने पर तीनों को जेल भेजने के आदेश जारी हुए है। उन्होंने बताया कि मौके पर मिला एक मृत मोर को पोस्टमार्टम करवा कर स्थानीय संजय वन में दफनाया गया।