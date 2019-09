महिला के गले से सोने की चेन तोड़ी

टोंक. पुरानी टोंक स्थित माणक चौक के समीप जैन मंदिर जा रही महिला के गले से By the neck of the woman एक जना सोने की चेन तोडकऱ भाग Broken gold chain गया।

बाद में लोगों ने पीछाकर उसे पकड़ लिया People chased and caught him और पुलिस के सुपुर्दकर दिया Handed over to police । पीडि़त महिला Battered woman माणक चौक निवासी कमला देवी पत्नी उत्तमचंद जैन है। वह सोमवार सुबह घर से मंदिर जा रही थी Was going to the temple from home in the morning ।

मंदिर के समीप घात लगाए बैठे Ambushed एक जने ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ी Broke the gold chain from the neck और भाग गए। महिला के चिल्लाने पर At the shout of the woman मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी का पीछा कर पकड़ लिया Accused chased and caught ।

बाद में उसे पुरानी टोंक थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर महिला के गले से तोड़ी गई चेन बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी निवाई दरवाजा निवासी रसीद उर्फ जुल्फीकार उर्फ गुड्डू पुत्र शकूर है।

लाखों के तार ले गए

सवाईमाधोपुर मार्ग स्थित टोंक में नहर के समीप एक गोदाम से चोर रविवार रात लाखों रुपए का बिजली का सामान व तार ले गए। इसका मामला सोमवार को गोदाम मालिक ने सदर थाने में दर्ज कराया है।



पुलिस ने बताया कि ये गोदाम पुरानी चूंगी नाका इलाका निवासी इस्माइल खां का है। पुलिस ने बताया कि इस्माइल बिजली के तार व उपकरण निलामी में खरीदता है। गत दिनों भी उसने तार व उपकरण खरीदे थे। इन्हें गोदाम में रखा था।



वह रात को गोदाम के ताला लगाकर घर गया था। सुबह आस-पास के लोगों ने गोदाम के ताले टूटे होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे तो उन्हें बिजली के उपकरण व तार नदारद मिले। इनकी लागत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है।

इस्माइल ने बताया कि चोरों ने गोदाम के ताले तोड़ दिए और वे सम्भवतया किसी वाहन में सामान ले गए। इससे करीब 15 दिन पहले भी समीप के गोदाम में चोरी हुईथी। चोर यहां से ट्रक का करीब 50 हजार रुपए का सामान ले गए थे। इसका भी मामला सदर थाने में दर्ज कराया गया था।

सूने मकान में चोरी

उनियारा . कस्बे के तबेला स्थित कुशवाह मोहल्ले में एक सूने मकान से चोर रविवार रात्रि नकदी व जेवरात चुराकर ले गए। मकान मालिक नंदलाल पुत्र छोटू लाल ने बताया कि वह एवं उसका परिवार किसी कार्य के लिए घर से बाहर गया हुआ।

रात्रि को जब वह वापस लौटे तो उन्हें घर के ताले टूटे हुए मिले। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी। चोर घर से 15 हजार रुपए, नाक की सोने की नथ व मंगलसूत्र और चांदी पायजेब, हाथ का कडा ले गया।