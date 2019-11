दुर्घटना: बस-ट्रक में टक्कर, तीन घायल

मालपुरा. मालपुरा-टोडारायसिंह मार्ग पर टोरडी स्टेशन के पास रतार कार अचानक अनियंत्रित Sudden uncontrolled होकर पलट गई। इससे कार क्षतिग्रस्त car damage हो गई, लेकिन कार सवार परिवार बाल-बाल बच गया The family narrowly survived ।

कार पलटते ही आस-पास के खेतों में कार्य कर रहे किसान मौके पर पहुंचे Farmers arrived on the spot तथा कार सवार लोगों को बाहर निकाला Drove people out । हादसें में कार सवार सभी पांच लोग बाल-बाल बच गए। ग्रामीणों ने बताया कि कार मालपुरा से टोडारायसिंह की ओर जा रही थी।

मालपुरा. शहर के दूदू रोड चौराहे पर शनिवार रात संदिग्ध अवस्था में घूमते चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मालपुरा थाना प्रभारी रवीन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि शनिवार रात दूदू रोड चौराहे के पास फागी निवासी सलीम पुत्र हकीम, हनीफ पुत्र जहूर, आरिफ पुत्र बाबू खां व बाबू पुत्र समशेर को एक गाडी के पीछे बैठा देखा गया।

जहां गश्ती दल को देख चारों मौके से भागने लगे। पुलिस ने चारों से पूछताछ की। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर चारों को शांतिभंग के आरोप में गिरतार किया गया।

निवाई. राष्ट्रीय राजमार्ग 12 स्थित मोटूका गांव के समीप रविवार शाम आगे चल रही रोडवेज बस ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे तीन जने घायल हो गए। एएसआई देवराज सिंह ने बताया कि पीछे चल रहे चालक का संतुलन बिगडऩे से ट्रक आगे चल रही रोडवेज बस में जा घुसा।

इससे ट्रक चालक प्रहलाद पुत्र रामप्रसाद भील निवासी चित्तौडिय़ा जिला बूंदी व परिचालक फोरुलाल भील पुत्र रामनारायण तथा बस में पीछे की सीट पर बैठा एक यात्री घायल हो गया। ट्रक के चालक व परिचालक टोंक के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया। बस में सवार के मामूली चोट आई है।