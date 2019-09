सस्ते सोने के नाम पर ठगी करने के आरोपी गिरफ्तार, आधा दर्जन आरोपितों के खिलाफ दर्ज है मामला

Cheating in the name of cheap gold: हरियाणा निवासी कार चालक व मालिक को सस्ता सोना बेचने के नाम लाखों की ठगी करने के दो आरोपी भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।