नई पेंशन के खिलाफ सभी कर्मचारियों ने रैली निकाल जताया विरोध

टोंक. सरकार की ओर से लागू की गईनईपेंशन योजना Gone pension scheme के विरोध against में सोमवार शाम कर्मचारियों The employees ने शहर में प्रदर्शन Show in town किया। वे रैली के रूप में As rally घंटाघर पहुंचे जहां नईपेंशन का विरोध किया गया।

ये प्रदर्शन न्यू पेंशन स्कीम एंप्लॉय फेडरेशन ऑफ Employee Federation of राजस्थान के बैनर तले किया गया। इसमें कर्मचारियों The employees ने बताया कि सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों The employees के लिए नईपेंशन योजना लागू कर दी है।

ये म्यूच्यूअल फंड Mutual fund योजना उन कर्मचारियों The employees पर जबरन लागू की गई है। उन्हें पुरानी पेंशन old pension योजना से वंचित कर दिया गया है। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए और नई पेंशन योजना को लेकर विरोध दर्ज करवाने के लिए प्रदेशभर के पेंशन विहीन कर्मचारीयों The employees ने विरोध किया है।

न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाईज फैडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर तथा प्रदेश सलाहकार धर्मेन्द्रकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तत्कालीन सरकार ने संसद से बिना सहमति लिए अध्यादेशों से जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों The employees व अधिकारियों की पेंशन को बन्द कर दी है।

इसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत निवेश जोखिम अनिवार्य करने के साथ ही जनरल प्रोवीडेन्ट फण्ड, चिकित्सा सुविधा, ग्रेच्युटी, पेंशन पर मंहगाई Dearness on pension भत्ता व वेतन आयोग लाभ, कम्युटेशन, उम्र बढऩे के साथ अतिरिक्त पेंशन, जीपीएफ लोन सुविधा आदि बंद कर दिया।

इस दौरान पंचायतीराज के महावीर धाकड़, मेलनर्स संजय बैरवा, संदीप गौतम, परमानंद बैरवा, रहमान, हनुमान मीणा, कैलाश मीाा, ओप्रकाश, वसीम खान, अरुण सिसोसिदया, पवन आदि मौजूद थे।