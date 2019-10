501 कन्याओं को भोजन करवाकर बेटी पढ़ाओ अभियान

निवाई. रा.बा.उ.मा. विद्यालय झिलाय में 501 कन्याओं को भोजन Food for girls करवाकर बेटी पढ़ाओ अभियान Beti Padhao Campaign पर विचार गोष्ठी की गई। प्रधानाचार्य महेंद्र जैन ने बताया कि नवरात्र पर छात्राओं के तिलक Tilak of female students on Navratri लगाकर सामूहिक भोज करवाया Had a banquet गया।

इस दौरान शिक्षक प्रहलाद चौधरी, रमेशचंद्र, कांग्रेस शहर अध्यक्ष महावीर, प्रभु चौधरी, ओ.पी. गुप्ता मौजूद थे।

शक्तिपीठ परिवार Shaktipeeth Family की ओर से में सोमवार को कंकाली माता मंदिर Kankali Mata Temple में इक्यावन सौ कन्याओं को भोज करवाया जाएगा।

सुभाष गिंदोड़ी ने बताया कि टोंक से आने वाली पदयात्रियों का कंकाली माता मंदिर में स्वागत किया जाएगा। रात को मंदिर में भजन संध्या Bhajan evening होगी।

मालपुरा. माहेश्वरी महिला प्रगति मण्डल के तत्वावधान में राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 101 कन्याओं का पूजन किया जाकर फल वितरित किए गए। महिला मण्डल के सदस्यों ने सभी कन्याओं के तिलक लगाकर सामूहिक पूजन कर उपहार दिए।

बालिकाओं की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत कविता प्रतियोगिता रखी गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष हेमलता काबरा, सचिव पुष्पा बागला, सुनिता बिरला, मनीषा बागला, सावित्री बाहेती, कांता मांगधणा, चंचल झंवर मौजूद रही।

निवाई. मदरसा जदीद मुस्लिम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर शहर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर, पोस्टर एवं पंपलेट लेकर चल रहे थे।

स्वच्छता का संदेश के नारे लगाते हुए शहर में घूमे एवं मदरसा क्षेत्र के प्रत्येक मकानों में एवं नगर की सभी दुकानों में स्वच्छता के संदेश देने वाले पंपलेट बाटे गए। रैली में बुर्का पहने हुई जदीद मदरसे की छात्राएं आकर्षण का केंद्र थी। इस अवसर पर जदीद ग्रुप के संस्थापक हाजी नूर मोहम्मद, वक्फ कमेटी के सदर सादिक अली मनिहार,

मदरसा सदर फिरोज अख्तर, सिराज लोहार, अजीज, पप्पू देशवाली, राजू मनिहार, युसूफ मंसूरी, प्रधानाध्यापक विश्वनाथ दीपक, अजय बारिया, मदरसा पैरा टीचर्स मोहम्मद आरिफ, अब्दुल रहुप, दिलदार खा, अब्दुल मूसव्वीर, मोहम्मद इरफान, छोटूलाल मीणा मौजूद थे।