बीसलपुर पॉइंट को तोड़ा, हैंडपंप को उखाड़ा

निवाई. क्षेत्र के जगतपुरा में गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण Encroachment on government land करने की नीयत से बीसलपुर पानी Bisalpur water के सप्लाई पॉइंट को तोडकऱ क्षतिग्रस्त Smashed कर दिया और पास ही लगे हैण्डपम्प को उखाड़ Uproot hand pump कर उसमें समर्सिबल मोटर डाल दी Put a motorsible motor हैं, जिससे आसपास के लोगों के समक्ष पेयजल संकट Drinking water crisis in front of people उत्पन्न हो गया हैं।

इस संदर्भ में किस्तूर प्रजापत, सूरज प्रजापत, रामकिशोर प्रजापत, धूलचंद प्रजापत सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि उक्त हैडपंप से पास ही स्थित स्कूल के बच्चे पानी पीते School children drink water हैं और पास स्थित मंदिर श्रद्धालु भी प्यास बुझाते The devotees also quench thirst है। सम्पूर्ण जगह पर कब्जे की नीयत से मिट्टी बिछा दी, जिससे ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो गया हैं।

पीपलू (रा.क.). पीपलू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चुप्पी तोड़ो दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एएनएम आशा सेन ने किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने व स्वच्छता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरियों वह महिलाओं को माहवारी स्वच्छता और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर सही व वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा,ग्राम विकास अधिकारी सदाकत हसन,

पंचायत कार्मिक मोनू योगी,कानाराम सैनी,आशा सहयोगिनी गुड्डी देवी, कल्पना, प्रेम, मधु ,संतरा, चंद्रकला,हन्सा जांगिड़, अनुराधा, पुष्पा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीरा,शकुंतला, रेखा, अनसूया, रेखा, चंदा,अनीता, रेखा जैन आदि उपस्थित रहे। इसी तरह जवांली के राउमावि में चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम आयोजित किया गया।

टोंक. खराब हुईफसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर गुराईके ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि गुराई, रघुराजपुरा, जैल तथा बालागढ़ में बुवाईकी गईफसलें खराब हो गईहै।

इससे किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द गिरादवरी कराकर खराब हुईफसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुवालाल, पोलूराम, श्योजीलाल, सीताराम, श्रीनारायण आदि शामिल थे।