14 नवम्बर को बाल दिवस पर मनाई जाएगी पण्डित जवाहर लाल नेहरु की जयंती, मेरा गांव-मेरा गौरव के तहत होगा कई कार्यक्रमों का आयोजन

Children's day will be celebrated on 14 November: देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरु के जन्म दिवस को सरकारी विद्यालयों और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 14 नवम्बर को बाल दिवस अलग अन्दाज में मनाया जाएगा।