हॉस्टल में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, पढ़ाई में होशियार था; 3 महीने पहले ही आया था टोंक

कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि मृतक नगरफोर्ट निवासी रवि प्रकाश (17) पुत्र मोहनलाल माली है। वह 11वीं कक्षा में पढ़ता था और होस्टल में रहता था। उसके रूम में गांव का ही अंकित सैनी भी रहता है। अंकित किसी काम से हॉस्टल के नीचे गया था। वापस जाकर देखा तो रविप्रकाश ने गेट नहीं खोला।