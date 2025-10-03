हॉस्टल में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, पढ़ाई में होशियार था; 3 महीने पहले ही आया था टोंक

मृतक रवि प्रकाश। फोटो: सोशल
Tonk News: राजस्थान के टोंक जिले में 11वीं कक्षा के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ताल कटोरा क्षेत्र में सामने आया है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस अब खुदकुशी के कारणों की जांच में लगी हुई है।
कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि मृतक नगरफोर्ट निवासी रवि प्रकाश (17) पुत्र मोहनलाल माली है। वह 11वीं कक्षा में पढ़ता था और होस्टल में रहता था। उसके रूम में गांव का ही अंकित सैनी भी रहता है। अंकित किसी काम से हॉस्टल के नीचे गया था। वापस जाकर देखा तो रविप्रकाश ने गेट नहीं खोला।
जब गेट खोला तो वह लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारने के बाद सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम हुआ और शव परिजनों को सौंप दिया है।
मृतक के भाई गोविंद ने बताया कि रवि प्रकाश से बुधवार को ही बात हुई थी। उसने किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं बताई थी।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि रवि प्रकाश पढ़ाई के लिए जुलाई महीने में ही टोंक आया था। वह बायो साइंस का स्टूडेंट था। रवि पढ़ने में होशियार था। उसके दसवीं में 91.83 प्रतिशत नंबर आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
