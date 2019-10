तनाव के बीच मालपुरा में तडक़े 4 बजे हुआ रावण दहन, प्रशासन मुस्तैद, छावनी बना इलाका

Communal Tension in Malpura: टोंक जिले के मालपुरा ( Violence in Malpura ) में मंगलवार रात भडक़े साम्प्रदायिक तनाव ( Communal Tension ) के बाद प्रशासन ने आज बुधवार सुबह 6 बजे कफ्र्यू ( Curfew in Malpura ) लगा दिया है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मालपुरा में अनिश्चितकाल तक का कर्फ्यू लगाया गया है। मुनादी करा कर लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है...