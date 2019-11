जैविक कृषि में देश अग्रणी व सार्थक योगदान

निवाई. डॉ. के.एन. मोदी फाउंडेशन एवं पतंजलि जैविक Foundation and Patanjali Organic अनुसंधान संस्थान की ओर से जैविक कृषि एवं सतत कृषि उत्पादन Organic Agriculture and Sustainable Agriculture पर एक दिवसीय कार्यशाला One day workshop का आयोजन किया गया।

इसमें जैविक कृषि में देश अग्रणी Country leader in agriculture व सार्थक योगदान करने के लिए पद्मश्री विभूषित Padma Shri हुकुमचंद पाटीदार, पतंजलि जैविक अनुसंधान Patanjali Biological Research के उपाध्यक्ष राजेश कुमार, संस्थान के डॉ. अर्जुन कुमार वर्मा, मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड डॉ. मनोज शर्मा, मृदा वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय कोटा सबरवाल कृषि व्यवसाय सलाहकार कोटा तथा डॉ. शिल्पा वर्मा समन्वयक अंतरास्ट्रीय अग्रिम कृषि कौशल विकास जयपुर प्रमुख थे।

विश्वविद्यालय जे.एल. एन. के. विवि जबलपुर से आए कृषि वैज्ञानिक भैरूलाल कुम्हार व कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से शीशराम जाखड भी उपस्थित थे। कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर आर.एल सुवालका एवं छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना के बाद कार्यशाला के उद्देश्य उपयोगिता एवं आज के परिपेक्ष में जैविक कृषि की सार्थकता की बात कही।

विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर मणिमालापुरी ने स्वागत किया। राजेश कुमार ने मृदा पी.एच व सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता पर चर्चा की। हुकुमचंद पाटीदार ने किसानों द्वारा जैविक कृषि अपनाने के गुर सिखाए। कुछ ऐसे प्रयोग बताए जो बगैर खर्च के किसान घरेलू स्तर पर कर सकता है। डॉ. गुंजीत कौर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।

गुर्जर अध्यक्ष बने:

पीपलू(रा.क.). राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा पीपलू के वार्षिक चुनाव रविवार को चुनाव अधिकारी प्रवीण वर्मा, पर्यवेक्षक बंशीलाल शर्मा, जिला सभाध्यक्ष छीतरलाल शर्मा की देखरेख में हुए। इसमें दुर्गालाल गुर्जर अध्यक्ष मनोनीत हुए। मुरलीधर यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिनेशकुमार सुनार मंत्री, मनोज शर्मा कोषाध्यक्ष,

रजनी मीणा महिला मंत्री, सुरेशचंद गुप्ता सभाध्यक्ष, रमेश गुर्जर उपाध्यक्ष, रामबख्श चंदेल उपसभाध्यक्ष, राजेश सोनी उपसभाध्यक्ष, गोपाल शर्मा सेवानिवृत्त प्रतिनिधि मनोनीत किए। प्रदेश महासमिति के लिए छीतरलाल शर्मा, सत्यनारायण सोनी, दुर्गालाल गुर्जर, सुरेश चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि श्याम सुंदर शर्मा को निर्वाचित किया है।