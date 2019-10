सांस्कृतिक संध्या: एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम

टोडारायसिंह. गौ रक्षा कमांडो फोर्स Cow Defense Commando Force के तहत शहर के बीसलपुर तिराहे स्थित जगत गुरु शंकराचार्य सर्कल Jagat Guru Shankaracharya Circle पर एक शाम गौ माता के नाम One evening in the name of Gau Mata कार्यक्रम को लेकर सांस्कृतिक संध्या Cultural evening का आयोजन किया गया।

इसकी शुरुआत विधायक कन्हैया लाल चौधरी, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह टाइगर व पालिकाध्यक्ष संतकुमार जैन ने मां भारती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गौ माता की सेवा Cow mother's service से संस्कृति व सृष्टि सुरक्षित Culture and creation safe है।

गौ माता, गंगा, गीता और हिंदू संस्कृति के प्रतीकों के सम्मान के लिए आगे आने को कहा। स्थानीय कलाकारों ने देश भक्ति से ओत-प्रोत गीतों के बीच रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। पाण्डाल जय श्री राम व भारत माता की जयकारों से गूंज उठा।

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सीने पर पत्थर तोडऩे, ट्यूबलाइटे तोडऩे, तलवार पर चलने समेत अन्य करतब दिखाए। गौ रक्षा कमांडो फोर्स के स्थानीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

युवाओं को एकजुट होने को कहा। इससे पहले अतिथियों के स्वागत को लेकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला गया। इसमें गौ रक्षा कमाण्डो के कार्यकर्ताओं की ओर से शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया।

टोंक. पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर व रघुनाथ तलेगांवकर की स्मृति में आर्काइव्ज म्यूजिका संगीत व कला विद्यालय की ओर से अलवर में आयोजित अखिल भारतीय अधिवेशन राग हारमनी में कला निष्ठा व सक्रिय रचनात्मक कार्य के लिए टोंक जिले के युवा चित्रकार महेश गुर्जर को संगीत शिल्पी का मानद् सम्मान प्रदान किया गया है।

संस्थापक अनिल सैनी ने बताया कि चित्रकार महेश गुर्जर को यह सम्मान वर्ष 2008 से कक्षा एक से 10 तक कला शिक्षा, चित्रकला, संगीत के लिए लगातार संघर्ष के लिए दिया गया है। महेश गुर्जर चित्रकार के साथ नृत्य व संगीत प्रस्तुति भी देते हैं। दो दिवसीय अधिवेशन में कईराज्यों की प्रतिभाओं ने संगीत व नृत्य की प्रस्तुति दी।