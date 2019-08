अलसुबह 5 बजे घर से गायब मां सहित दो बेटों के शव कुएं में मिले तैरते

SuicideSuicide by jumping into a well: दो बेटों सहित मां अलसुबह 5 बजे से घर से गायब थी। परिजनों के तलाश करने पर तीनों के शव गांव के पास कुएं में मिले।