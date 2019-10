दीपावली: सजावटी सामानों व कपड़ों की दुकानों पर लगी भीड़

निवाई. धनतेरस से दीपावली Dhanteras to Deepawali का पांच दिवसीय त्योहार शुरू Five day festival beginsहोने पहले शहर के बाजार में रौनक Glow in the market नजर आने लगी हैं।

बाजार में रेडीमेड कपड़े, साडियों की दुकानों, किराने की दुकानों, पोस्टर, फैंसी आइटम, गिफ्ट सेंटर, लाइट की दुकानों सर्राफ बाजार Saraf Bazar सहित सभा दुकानों पर ग्राहक उमडऩे Customers at the stores लगे हैं। कस्बे के बाजार में दीपावली Deepawali in the market को लेकर खरीदारी को लेकर रौनक दिखना शुरू हो गई हैं।

मिठाइयों के कारखानों में हलवाई विभिन्न प्रकार की मिठाई बनाने में लगें हैं। बाजार में दुकान पर विशेष सजावट की गई हैं। पटाखों के दामों में बढ़ोतरी होने से लोग पटाखे खरीदने में कम रूचि दिखा रहे हैं। कॉस्मेटिक सेंटर, बैंगल्स स्टोर, पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही हैं।

टोडारायसिंह. टोडारायसिंह. कस्बे में गुरुवार को दीपावली की खरीदारी को लेकर दुकानों पर दिनभर लोगों की भीड़ रही। कस्बे स्थित आजाद मार्केट, माणक चौक, बत्तीसी बाजार, कटला, मुख्य बस स्टेण्ड, चुंगी नाका चौराहा समेत अन्य मुख्य बाजार में सजी कपड़े, रेडिमेट, बर्तन, सोने चांदी व अन्य इलेक्ट्रीकल्स की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की।

धनतेरस की पूर्व संध्या पर महिला, युवतियां व बच्चों ने देर शाम तक ने रेडिमेट कपड़े व अन्य सामानो की खरीदारी की। इधर, कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे-मकानों की रंगाई-पुताई करने के साथ रंग-बिरंगी बिजली की रोशनी से सजावट की।

दुकानों पर बढ़ी रौनक

मालपुरा. उपखण्ड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली के पांच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज शुक्रवार को धनतेरस के साथ होगा। धनतेरस पर आयुर्वेदिक अस्पतालों में भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की जाएगी व घरों में नए बर्तनों की खरीदारी की जाएगी।

दीपावली के त्यौहार को लेकर गुरुवार को बाजारों में ग्राहकों की भीड़ रही। पोस्टर, पटाखे, मिठाइयों, सजावट, रेडिमेड कपड़ों के सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रही। दीपावली के त्यौहार को लेकर मिट्टी के दीपक खरीदने के लिए भी महिलाओं की भीड़ लगी रही।