सरकारी भूमि पर किए गए बजरी स्टॉक पर कार्रवाई की मांग

टोडारायसिंह. बोटूंदा में सोमवार को आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में ग्रामीणों Villagers in Gramotthan Camp ने बनास नदी से बजरी खनन Gravel mining from Banas River कर सरकारी भूमि पर किए गए स्टॉक Stocks made on government land पर कार्रवाई की मांग Action demand की।

लोगों ने शिविर में बताया कि बजरी खनन व परिवहन Gravel Mining & Transport से गांव की शांतिभंग Village peace हो रही है। वहीं गांव में कई बार झगड़े Many fights in the village भी हो चुके है। पुलिस को अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं No concrete action हो पाई है।

उन्होंने उपखण्ड अधिकारी डॉ. सूरजसिंह नेगी को दूरभाष पर अगवगत कराने के बाद एसडीएम ने तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए है। तहसीलदार मनमोहन गुप्ता ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर मौका स्थिति का जायजा लेकर कार्रवाई की जाएगी।

राजमहल. कस्बे के मुख्य बाजार से दिनदहाड़े बजरी से भरे वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं । सोमवार को गांव के छतरी चौराहे पर वन माता मंदिर मूर्ति खंडित करने को लेकर ग्रामीणों का धरना शुरू हो रहा था।

धरने को लेकर पहुंचे पुलिस प्रशासन के सामने बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली देवली सडक़ मार्ग पर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए मुख्य बाजार में घीसा लाल लोधा के मकान के बरामदे के खंभे को टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान बरामदे की पट्टियां धराशाही होने से बाल-बाल बच गई, जिससे गांव में बड़ा हादसा होने से टल गया। देवली सडक़ मार्ग पर दीवार के टक्कर मार कर खड़ा बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली।

टोडारायसिंह. बजरी के खनन व परिवहन पर कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने लाम्बाकलां के निकट बजरी से भरा एक डंपर पकड़ लिया, वहीं तीन अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तहसीलदार मनमोहन गुप्ता ने बताया कि एसआईटी टीम की भनक लगते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए तीन डंपर चालक वाहन सहित फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

उपखंड क्षेत्र के गांव रंभा में दिन रात बजरी खनन माफिया सक्रिय हैं, पुलिस-प्रशासन को सूचना होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। निवाई, बरोनी, सदर और दत्तवास थाना क्षेत्रों के कई गांवों में खनन माफिया खुले आम बजरी की मंडी लगाकर ट्रेलर, ट्रक, डम्पर और ट्रैक्टरों में लदान करवा रहे हैं।

एसआईटी की ओर से कभी-कभार कार्रवाई की जाती है। निवाई शहर में खण्देवत रोड पर बजरी के ढेर लगे हैं। अस्सी फीट रोड पर एक मकान के पास भी रात में बजरी के लग जाता और सुबह होते होते ट्रैक्टरों से बजरी बेचकर फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार गांव रहड़, बहड़, जामडोली, नोहटा मोड़ पर खेतों और रोड के पास बजरी के ढेर लगे हैं।