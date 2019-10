पुलिस को दो दिन का दिया अल्टीमेटम, छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Demand for arrest of accused of molesting student: स्कूली छात्राओं के साथ समुदाय विशेष के युवकों द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना को लेकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन दिया है।