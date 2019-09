आरोपियों को गिरफ्तार की मांग कर धरना शुरू

राजमहल. क्षेत्र के वन माता मंदिर Van Mata Temple में गत 10 सितंबर की रात को पहाड़ी पर स्थित वन माता मंदिर की बदमाशों ने मुख्य मूर्ति को तोडऩे Miscreants break the main statue के साथ ही मंदिर परिसर में रखे बक्से का ताला Box lock तोड़ दिया था।

वही मंदिर के अंदर दानपात्र को तोडकऱ नगदी चुरा Broken cash prize and stolen cash कर ले गए थे। घटना में अब तक आरोपियों के गिरफ्तार नहीं होने से ग्रामीणों में रोष Fury among villagers due to non-arrest of accused व्याप्त है।

घटना के दूसरे दिन ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन Memorandum to subdivision officer सौंपकर तीन दिन में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। तीन दिन बाद ग्रामीणों की भीड़ मंदिर परिसर में Crowd of villagers in temple premises एकत्रित हुई।

जहां पुलिस प्रशासन ने 5 दिन का समय मांगा था । ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 5 दिन का समय दिया था, वहीं 5 दिन बाद वापस ग्रामीण गांव के छतरी चौराहे पर टेंट लगाकर धरने की शुरुआत रने का प्रयास किया था। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था।

इसी को लेकर रविवार रात को ग्रामीण वन माता परिसर में एकत्र हुए और सोमवार सुबह से छतरी चौराहे पर धरने की शुरुआत करने का निर्णय लिया। इसी को लेकर सोमवार सुबह दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने वन माता मंदिर की मूर्ति खंडित करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है।

धरने के दौरान दूनी थाना अधिकारी बाबूलाल व पौल्याडा पुलिस चौकी प्रभारी जगदीश प्रसाद चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे व ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे वही छतरी चौराहे पर लोगों का धरना जारी रहा।

कस्बे के पहाड़ी पर स्थित वन माता मंदिर की मूर्ति खंडित करने के मामले को लेकर वन माता धर्मशाला परिसर में पिछले 13 दिनों से संत रामसेवक दास आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। संत रामसेवक दास ने बताया कि जब तक मूर्ति खंडित करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं होगा तब तक वह अन्न का एक निवाला तक ग्रहण नहीं करेंगे।