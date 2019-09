किसानों की नष्ट फसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग

टोंक. अधिक बरसात के चलते खराब हुई फसलों Cropped crops due to rain का मुआवजा दिलवाने की मांग Demand for compensation को लेकर किसानों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन Memorandum to the Chief District Collector सौंपा।

इसमें बताया कि इस साल किसानों की फसल Farmers crop अच्छी हुईहै, लेकिन अधिक बरसात के चलते फसलें नष्ट हो गई Crops destroyed । इससे किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान Loss to farmers financially हुआ है।

दूनी तहसील के जगन्नाथपुरा मालीपुरा गांव के सत्यनारायण, हरिनारायण, भंवरलाल, रतनलाल आदि ने एडवोकेट देवीप्रकाश तिवाड़ी के नेतृत्व में कलक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि जगन्नाथपुरा पटवार क्षेत्र में मालीपुरा, संग्रामपुरा, गोवर्धनपुरा, सारंगपुरा, जालिमगंज व मुचकंदपुरा गांव आते हैं।

इन गांवों में बोईगईउड़द, मूंग, मंूगफली, ज्वार, बाजरा, तिल आदि की फसलें गत दिनों हुईअधिक बरसात के चलते नष्ट हो गई। ऐसे में किसान चिंतित हैं। इसके चलते उन्होंने गिरदावरी करा किसानों को नष्ट हुईफसलों का मुआवजा Compensation of crops lost to farmers फसल की फलियों में अंकुरित हुए दाने

दूनी. बंथली के किसानों ने प्राकृतिक आपदा (बारिश) से नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करा मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री व जिला कलक्टर के नाम सोमवार को दूनी तहसीलदार विनिता स्वामी को ज्ञापन सौंपा।



तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में रामप्रसाद जाट, ओमप्रकाश जाट, सत्यनारायण जाट सहित अन्य किसानों ने बताया की बारिश के बाद खेतों में पानी भरने से तिल, उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलेंं करीब अस्सी प्रतिशत तक नष्ट हो गई। उन्होंने बताया की फसलें नष्ट होने किसानों को भारी नुकसाान हुआ।

सरकार ने अभी तक फसल खराबे की गिरदावरी करने के विभाग को आदेश नहीं दिए, इससे किसानों में नाराजगी बनी है। किसान रामकुंवार बलाई, सांवराराम माली ने बताया की बारिश का पानी अभी तक खेतों में भरा होने से खड़ी फसल में आई फलियों में पके दाने अंकुरित होने लगे है।

ज्ञापन में चेतावनी देते हुए किसानों ने बताया की अगर सरकार ने जल्दी ही राजस्व विभाग को फसल खराबे की गिरदावरी करने के आदेश जारी नहीं किए तो किसान जिला व राजधानी पर जाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर दुर्गालाल, पप्पू जाट, गोविन्द माली, प्रहलाद माली, गणेश जाट सहित दर्जनों किसान मौजूद थे।