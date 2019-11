देवउठनी: चार माह बाद शुरू हुए मांगलिक कार्य,गूंजी शहनाइयां

टोंक. देव उठनी एकादशी Dev Rani XI का पर्व जिलेभर में शुक्रवार को मनाया गया। महिलाओं Women ने मंदिरों में विशेष पूजा Special worship in temples की। मंदिरों में विशेष झांकियां सजाकर पूजा Decorated the tableaux की गई।

वहीं छोटी दीपावली के चलते घरों तथा प्रतिष्ठानों में दीपक जलाए Light the lamp in installations गए। इसके साथ ही मांगलिक कार्यभी शुरू Manglik work also started हो गए। विवाह की धूम तथा शहनाइयों की गूंज चलती रही।

ठाकुरजी की निकली बारात

मालपुरा. मुख्यालय सहित सम्पूर्ण उपखण्ड क्षेत्र में शुक्रवार को देव उठनी एकादशी पर शादी समारोह की धूम रही तथा शहनाइयां गूंजने लगी। चार माह के अन्तराल के बाद देव उठनी एकादशी को अबुझ मुहूर्त में शुक्रवार को कई शादी विवाह समारोह सहित मांगलिक कार्य शुरू हुए।

इसमें ठाकुरजी का तुलसी के साथ विवाह समारोह भी आयोजित किया गया। सुबह नई नगरी मोहल्ला स्थित श्री कल्याणजी के मंदिर से ठाकुर जी की बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें युवा नाचते व महिलाए मंगल गीत गाती हुई।

नवीन मंडी जगदीश शर्मा, सीताराम शर्मा के यहां बारात लेकर पहुंचे जहां ठाकुर जी की बारात की अगुवाई की गई। वहीं तोरण, पाणिग्रहण संस्कार की रस्म अदा कर ठाकुर जी का विवाह तुलसी संग सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा, प्रधानाचार्य शशिकांत पाठक सहित कई महिला व पुरुष उपस्थित रहे। वहीं लोगों ने सांयकाल घरों में छोटी दीपावली मनाकर घरों में दीपक जलाए व आतिशबाजी की।

अलीगढ़. कस्बे सहित तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर्व छोटी दिवाली के रूप में मनाई गई। महिलाओं ने घरों के बाहर गोवर्धन उठाए। शाम को घर और दुकानों के प्रवेश द्वारों पर दीप जलाए गए। घरों में लापसी बनाकर लक्ष्मी और देवों को भोज लगाकर पूजा अर्चना कर देव उठाए गए।

देवउठनी एकादशी पर्व पर दौरान चार माह पूर्व जुलाई माह में लगी शादी-विवाहों व मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक शुक्रवार को देवउठनी एकादशी से हट गई तथा शहनाइयां गूंजी। बाजार में गन्ने, सिघाड़े, बोर सहित अन्य वस्तुओं की खरीददारी की।

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे में शुक्रवार को देवउठनी ग्यारस के चलते मंदिरों में झांकिया सजाई गई। जहां दर्शनार्थी मंदिर पहुंच सुख समृद्वि कामना की। घरों के बाहर स्थापित किए गोर्वधन को महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए वापस पहुंचाया। शाम को घरों पर दीप जला, घूप कर सुख-समृद्वी कामना की गई।



पीपलू. टोंक. देवउठनी एकादशी पर क्षेत्र में विवाह समारोह की धूम रही। साथ ही चारभुजा नाथ मंदिर में मंगला आरती में श्रद्धालु ने धर्म लाभ लिया। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने मंदिर में 108 परिक्रमा लगाई। चारभुजा मंदिर में श्रीजी के विग्रह का विशेष शृंगार किया गया। भूतेश्वर सरोवर में मछलियों को आटे की गोलियां डालकर जरूरतमंद लोगों को नकदी, वस्त्र दान किए गए।



पलाई. कस्बे सहित क्षेत्र में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी के साथ मांगलिक कार्य शुरू हो गए। उल्लेखनीय है कि चार माह बाद मांगलिग कार्य शुरू हुए हैं। एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों के तहत शहनाई बजने लगती है। घरों में पकवान बनाकर देवताओं को भोग लगाया गया तथा मन्दिरों, घरो के बाहर दीपक जलाए गए।



बनेठा. क्षेत्र में देव उठनी एकादशी से दिनभर बैण्डबाजों एवं डीजे की धुन व शहनाइयों की आवाजे गुंजती रही। शिवजी के मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया।