शिक्षा से ही विकास सम्भव-नसीम

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को भामाशाह सम्मान समारोह Bhamashah Samman Ceremony आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मोहम्मद नसीम ने कहा शिक्षा से ही देश का विकास सम्भव Development of the country through education है।

विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य रूपचन्द आकोदिया, पीईईओ रामबाबू विजय, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शा.शि. श्यामसुन्दर शर्मा समेत अध्यक्षता कर रहे मालपुरा सीबीईईओ रमाशंकर स्वामी ने समारोह को सम्बोधित किया,

प्रधानाचार्य रामजीलाल दादरवाल ने बताया कि समारोह में छात्राओं Girl students के बैठने के लिए करीब तीन लाख की लागत से 251 स्टूल टेबल सौंपने वाले 62 भामाशाहों को सम्मानित Bhamashah honored किया गया।

साथ ही बताया कि विद्यालय में कार्यरत Working in school अध्यापिका शािन्त देवी व पति सेवानिवृत्त अध्यापक राजकुमार के सहयोग से पेयजल व्यवस्था Drinking water system के लिए बोरिंग कराने पर विशेष सम्मानित किया गया। मंच संचालन प्राध्यापिका वीणा जाटोलिया ने किया।

विजेता खिलाडिय़ों का किया सम्मान

देवली. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली की छात्राओं ने जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता की (१९ वर्ष) में प्रथम व (१७ वर्ष) में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। शारीरिक शिक्षक दशरथ शर्मा ने बताया कि १९ वर्ष टीम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम में शिवांगी सामरिया, पूजा गुर्जर, खुशबू मेघवंशी, संजना ग्वाला है।

जबकि १७ वर्ष में गरिमा सामरिया, अनिता कंवर, आशु गुर्जर, दीपिका बैरागी शामिल है। जिले में अव्वल रहे पर टीम के खिलाडिय़ों का स्थानीय स्कूल की ओर से स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य बाबूलाल ने बताया कि दोनों टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी।