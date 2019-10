सिद्धचक्र विधान में उमड़े श्रद्धालु

निवाई. श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अग्रवाल मंदिर में सकल दिगम्बर जैन समाज के तत्वावधान में आयोजित श्री सिद्ध चक्र मण्डल विधान Shri Siddha Chakra Mandal Vidhan में चौथे दिन विश्व में शांति कामना Wish world peace के लिए इन्द्र इन्द्राणियों Indra Indrani ने भगवान शांतिनाथ की शांतिधारा Shantidhara of shantinath दिव्य ध्वनि से की गई।

आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी विमल जौंला ने बताया कि सभी इन्द्र-इन्द्राणियों ने गाजे बाजे से क्षीरसागर के जल The waters of the ocean लाकर चारों दिशाओं से श्री जी के अभिषेक Mr. G. K. Abhishek किए। इस अवसर पर आचार्य विभव सागर ने कहा कि जिनेन्द्र भक्ति मोक्ष महल की चाबी Key to Bhakti Moksha Mahal है।

जब तक श्रद्धा व आस्था आचरण में नहीं लाओगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। विधान में ब्रह्मचारिणी तनु एवं सुरभि ने मंगलाचरण किया एवं सिद्ध चक्र मण्डल विधान की महिमा की जानकारी दी।

मालपुरा. क्षेत्र में रविवार को दुर्गाष्टमी पर घर-घर में श्रद्धालुओं द्वारा कुलदेवी की पूजा-अर्चना की जाकर भोग लगाया जाएगा। महिलाओं द्वारा मंदिरों में जाकर माता की पूजा-अर्चना की जाएगी तथा घरों में कुलदेवी की पूजा-अर्चना की जाएगी।

सिंधौलिया माताजी, ऊन की माताजी, चावण्डा माता नगर, चांदसेन माताजी, गुणात माता कडीला, चामुण्डा माता लावा मंदिरों में दिनभर भीड़ लगी रहेगी।

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे के चामुण्डा माता मंदिर माता की झांकी सजा दुर्गा नवचण्ढी पठन किया। महाआरती कर महाप्रसाद का भोग लगा वितरण किया गया। बालाबेरी बालाजी मंदिर भी झांकी सजाई गई। अन्नपूर्णा माता मंदिर, सिंधोलिया माता मंदिर,भोपालाव स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में तांता लग गया।



अलीगढ़. रविवार को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। माता मन्दिरों में श्रद्धालुओं की चहल-पहल हो गई।



टोडारायसिंह. दुर्गाष्टमी पर घर- घर कुलदेवी की पूजा की जाएगी। बावड़ी स्थित मां जलदेवी, नारायणी माता, मोर स्थित चावण्ड माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।