उड़द व मूंग की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

उनियारा. उपखण्ड क्षेत्र में हजारों हैक्टेयर Thousands of hectares में बोई गई उड़द एवं मूंग की फसलों Urad and Moong crops में पीला मोजेक रोग Yellow mosaic disease लग जाने से किसानों को चिन्ता Farmers worried सताने लगी है।

उनियारा उपखण्ड क्षेत्र में इस बार किसानों ने करीब 36 हजार हैक्टेयर में उड़द तथा 1100 से अधिक हैक्टेयर में मूंग की फसल की बुवाई Sowing of moong की है, जिसमें पीला मोजेक नामक रोग लग गया है।

रोग के कारण हालत यह है कि दिसम्बर एवं जनवरी के महिनों में सरसों की फसलMustard crop in months के नजर आने वाले खेतों की तरह चारों ओर उड़द एवं मूंग Urad and moong all around के खेत पीले नजर आ रहे है, जिन्हें देखकर किसान चिन्तित है।

कृषि विभाग Agriculture Department के सूत्रों के अनुसार इस बार उपखण्ड में उड़द 35 हजार 390 तथा मूंग 1100 हैक्टेयर में बोया गया है। इनमें उड़द की फसल में 30 से 35 प्रतिशत तथा मूंग की फसल में 40 से 50 प्रतिशत फसल पीला मोजेक रोग की चपेट Yellow mosaic disease में आ चुकी है। जिससे उत्पादन तथा गुणवत्ता Production and quality में भारी गिरावट की आशंका Fear of decline है।

गस्त गिरदावरी करवाने की मांग

इधर, भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री मदन कुमावत, संघ के प्रदेश प्रतिनिधी रामस्वरूप धाकड़, तहसील अध्यक्ष रामकिशन सैनी, मुकेश चौधरी आदि ने उड़द मूंग की फसल में लगे रोग पर चिन्ता जताते हुए उच्चाधिकारियों को उनियारा उपखण्ड क्षेत्र में रोग से ग्रसित खेतों की गश्त गिरदावरी करवाए जाने का आग्रह किया है, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।

पीला मोजेक रोग से ग्रसित खेतों में किसान मेनकोजेब, डायथेनेक एवं डायमिथियोन 30 सीसी, एक लीटर प्रति हेक्टर, 5 सौ लीटर पानी में घोलकर फसल पर स्प्रे करें। साथ ही जिन खेतों में रोग की शुरुआत हो उन खेतों में से रोग से ग्रसित पौधो को उखाडकर

जमीन में गाढ दें। इससे उपचार हो सकता है।