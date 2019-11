सौंपा ज्ञापन: वन भूमि से हटाओ अतिक्रमण

टोंक. देवली के चांदली गांव स्थित वन विभाग की जमीन forest land पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण Encroachment by influential people कर लिया। ग्रामीणों ने इसकी कई शिकायतें Villagers have many complaints about this देवली उपखण्ड अधिकारी से लेकर जिला कलक्टर तक की, लेकिन सुनवाईनहीं हुई।

ऐसे में एक बार फिर से ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने Villagers in memorandum बताया कि ग्राम पंचायत चांदली स्थित वन भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है।

जबकि उक्त भूमि पर गांव के मवेशी Village cattle on land चरने जाते थे। अब अतिक्रमण होने से मवेशियों को वहां चरने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में गांव के मवेशियों के सामने चारे का भी संकट हो गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद Despite complaints कार्रवाईनहीं हो रही है।



ऐसे में उन्होंने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जगदीश, बद्रीलाल, लादूलाल, बाबूलाल, हरजीलाल, रामस्वरूप, रंगलाल, देवकरण, रमेश, ग्यारसीलाल, जीतराम आदि शामिल थे।

आरक्षण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए

राज्य सरकार की ओर से एसबीसी आरक्षण में मुस्लमानों को जोडऩे की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर कांग्रेस से जुड़े युवाओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें सेवादल के प्रदेश संगठन मंत्री नईमुद्दीन, मोहसिन रशीद, ओसाफ खान, अनस, इमरान, आकिब,

अजमल आदि ने बताया कि राज्य सरकार ने मुस्लमानों के आर्थिक हालात को देखते हुए एमबीसी आरक्षण में जोडऩे की प्रक्रिया शुरू की है। इससे लोगों में खुशी है। उन्होंने प्रक्रिया को जल्द कराने की मांग की है।

टोंक. पीपलू के रामाविद्यालय मदारीपुरा में उर्दु विषय के शिक्षक का पद स्वीकृत कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें जगमाल मेव, कालू, रमजानी आदि ने बताया कि मदारीपुरा गांव में मुस्लमानों की आबादी अधिक है। इस स्कूल में कक्षा एक से १० तक में १३० विद्यार्थी है। अधिक आबादी होने के बावजूद पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे में उर्दू का पद स्वीकृत किया जाए।

समाज हित में काम करें

देवली. अखिल भारतीय खटीक समाज की रविवार शाम प्रदेश सचिव सुरेश चांवला व जिला महामंत्री अनुज खटीक की मौजूदगी में बैठक हुई। उन्होंने समाज हित में लोगों को काम करने की बात कही। यहां नोरतमल खींची, निहाल चंदेल, विकास खटीक, कमल, रामअवतार, किशन गोपाल, निक्की, रामसिंह सहित मौजूद थे।