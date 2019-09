आजादी के बरसों बाद भी नही बनी पक्की सडक़, बारिश के मौसम में रास्ते में जमा कीचड़ व पानी बना परेशानी का सबब

Mud deposited on the way: प्रशासनिक एवं राजनैतिक उदासीनता के चलते पक्का मार्ग नहीं बनने से ग्रामीणों एवं छात्र-छात्राओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।