सर्द मौसम भी मतदाताओं को नहीं रोक पाया, बूथों पर लगी कतारें

टोंक. राजस्थान विधानसभा चुनाव-२०२३ का मतदान शनिवार सुबह सात बजे से शुरू हो गया। मतदान के दौरान सुबह सर्दी थी, लेकिन इसका मतदाताओं पर कोई असर देखने को नहीं मिला।

Even cold weather could not stop voters, queues formed at booths