निकाली शोभायात्राएं: गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, जगह-जगह हुई आतिशबाजी

टोंक. शहर में गुरुवार शाम को दर्जनों गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन Immersion of dozens of Ganesha idols के लिए शोभायात्रा निकाली Procession out गई। आतिशबाजी व गुलाल Fireworks and Gulal के बीच श्रद्धालुओं ने गणपति के जयकारे लगाए Devotees shouted Ganpati । वहीं अनेक स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर People showered flowers एवं जलपान कराया Had breakfast । महिलाओं ने गणपति प्रतिमा की आरती Aarti of Ganpati idol भी उतारी।

read more : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कचरे से भरे डिब्बे, वार्ड में है गंदगी का आलम

शाम को दर्जनों गणपति प्रतिमाओं का विधि विधान Legislation से चतुर्भुज तालाब में विसर्जन Immersion in the pond किया गया। इधर,सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया धर्मोत्थान सेवा समिति, काफ ला बाजार, टोंक द्वारा गणपति की शोभा यात्रा में शामिल हुए।

read more : विद्यालय विकास में सहयोग के लिए सम्मान समारोह में 62 भामाशाहों का किया सम्मान

इस अवसर पर सांसद जौनापुरिया के साथ नगर परिषद सभापति टोंक लक्ष्मी जैन, भाजपा जिला महामंत्री महावीर प्रसाद शर्मा, नरेश बंसल, विवेक शर्मा, विवेक सैन, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, श्रद्धालुगण, नागरिकगण मौजूद थे। नौशे मियां के पुल पर रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष अकबर खान ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया।

read more : दरगाह की चादर को बनाया पर्दा, बाहर लगी स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ा, फिर दानपात्र से चुरा ले गए नकदी

भजन संख्या आयोजित

काली पलटन में श्री राधे राधे मित्र मंडल समिति की ओर से श्री गणेश विसर्जन महोत्सव भजन संध्या में मुख्य अतिथि अध्यक्ष रेल लाओं संघर्ष समिति व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एंव अपराध नियंत्रण राष्ट्रीय संयोजक अकबर खान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक अंक लाकर जिले का नाम रोशन करने वाले बालक और बालिकाओं को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान, प्रहलाद बैरवा, सचिव रहमतुल्लाह बैग, पार्षद पंकज महावर, राधे श्याम आदि मौजूद थे।



राजीव गांधी विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से भी गणेश विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह जानकारी प्राचार्य किरण गुर्जर ने दी।

read more : मालपुरा में गणपति विसर्जन की शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब,भारी पुलिस बल रहा तैनात

टोडारायसिंह. अनंत चतुर्दशी पर नगरपालिका मण्डल व श्री गणपति महोत्सव समिति के तहत आयोजित गणेश महोत्सव में गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई।

कार्यक्रम के तहत ब्रह्मअखाड़ा से बैण्डबाजे के साथ गणेश विसर्जन शोभायात्रा रवाना हुई। यात्रा के दौरान खटीकान टूटी, पुराना बस स्टेण्ड, मूर्ति मौहल्ला, मालियान मंदिर, ब्रह्मअखाड़े में बोली लगाकर युवाओं की ओर से मटकी फोड़ कार्यक्रम भी हुआ। इसके बाद गणेश प्रतिमाओं का आमसागर में विसर्जन किया।