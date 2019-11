आस्था: महाआरती के साथ मेला सम्पन्न, जमकर हुई खरीदारी

लाम्बाहरिसिंह. कस्बे में गुरुवार शाम को दो दिवसीय सांड बाबा मेला Two Day Sand Baba Fair का संध्या महाआरती के साथ सम्पन्न Done with Sandhya Mahaarti हुआ।श्रद्धालुओं ने सांड बाबा Devotees bull bull मंदिर पहुंच सुख-समृद्धि की कामना Wish prosperity की। मेले में मिठाइयों,Sweets in the fair मणिहारी, सजावट के सामानों सहित घरेलु सामानों की दुकानों Home goods shops पर महिला-पुरुषों ने जमकर खरीदारी की।

बच्चों ,युवतियों ने खिलौने, चाट पकोड़ी समेत झूले,चकरी का लुत्फ उठाया। मंदिर पुजारी श्योजी माली ने बताया कि संध्या महाआरती के साथ प्रसाद भोग लगा वितरण करने के साथ ही मेले का समापन हुआ।

रामकथा की हुई पूर्णाहुति

निवाई. गोपाल मंदिर में चली रही नौ दिवसीय रामकथा की पूर्णाहुति विधि विधान से की गई। इस अवसर पर गोपाल मंदिर परिसर में कथावाचक ओम के सान्निध्य में मंत्रोच्चार के साथ हवनकुंड में आहुतियां दी गई। इस दौरान प्रवचन देते कथावाचक ने कहा कि भगवान राम ने सदैव मर्यादा में रहकर मानव विभिन्न प्रकार के संदेश दिए हैं। भगवान राम ने माता-पिता की आज्ञा मानकर वन गमन कर संदेश कि माता पिता का कहना मानना प्रत्येक पुत्र-पुत्री के लिए आवश्यक हैं।

समाज सेविका विजयकंवर ने महाआरती कर की। इस अवसर पर सत्यदेव व्यास, श्याम पारीक, लोहित पारीक, राम व्यास, रामफूल शर्मा, नाथूलाल सहित सैकडों लोग मौजूद थे।

जैन मंदिर निर्माण जोरों पर

टोंक. दिगंबर जैन मंदिर बड़ा तख्ता का इन दिनों निर्माण जोरों पर है। समाज के प्रवक्ता पवन कंटान ने बताया कि बड़ा तख्ता क्षेत्र में पांच वेदी का कार्य मकराना के कारीगरों द्वारा नव निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर के गर्भ ग्रह में पाली के कारीगरों द्वारा का कांच कार्य किया जा रहा है।

इस दौरान भागचंद जैन, पदमचंदआंडरा, सुरेश संघी, धर्मचंद आदि मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहां सुनहरी कोठी की तरह सोने की पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। मंदिर में 25 से 27 जनवरी तक तीन दिवसीय भव्य वेदी प्रतिष्ठा आचार्य इंद्रनंद के सान्निध्य में होगा।