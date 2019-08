अभिभावकों में भय: स्कूल भवन क्षतिग्रस्त,स्कूल जाने से डर रहे विद्याथी

उनियारा. क्षेत्र के खातोली पंचायत के गांगली स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त Building damaged होने से अभिभावकों में डर Fear in parents का माहोल है। वहीं कई लोगों ने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना भी बंद कर दिया है।

इससे विद्यालय की छात्र संख्या student number में गिरावट आ रही है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांगली का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। छत से पानी टपकता Dripping water from the roof है। वहीं जगह-जगह दरारे Cracks in place पड़ चुकी है। इससे उसके गिरने का खतरा Fall risk बना हुआ है। भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां अभिभावकों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया है।

बत्तीलाल मीणा, रामहेत मीणा, धर्मेन्द्र मीणा, जगदीश मीणा, धनपाल गुर्जर, रामफूल गूर्जर, जसराम मीणा सहित कई लोगों ने बताया कि भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है।

किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती Crash may happen है। उन्होने बताया कि इस बारे में अध्यापकों एवं ग्रामीणों की ओर से कई बार पंचायत प्रशासन तथा उच्चाधिकारियों को भी अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सहित विकास अधिकारी, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी से कार्रवाईकी मांग की है। इधर, नन्दलाल शर्मा विकास अधिकारी पंचायत समिति उनियारा ने बताया कि भवन के बारे में जानकारी करा पंचायत एवं ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात कर मरम्मत करवाई जाएगी।

टोंक. जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की बैठक दुर्गाशंकर शर्माकी अध्यक्षता में हुई। इसमें अध्यक्ष राजीव सिंहल तथा मैजर अनवर शाह भी थे। बैठक में 48वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 22 व 23 सितम्बर को आयोजित करने का निर्णय किया गया।

इसके साथ ही चयन समिति का गठन किया। इसमें अध्यक्ष दुर्गाशंकर शर्मा, अख्तर हुसैन तथा शिवनारायण शर्मा को शामिल किया। तहनीकी समिति में संयोजक सीताराम जाट, रामावतार यादव, अशफाक अली, भंवरलाल, संजय शर्माको शामिल किया। बैठक में अनिल गुप्ता, मसीह अब्बासी, शिवजीलाल मीणा, विनित चौहान आदि मौजूद थे।