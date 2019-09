लोक देवता तेजाजी का निकाला जुलूस

राजमहल. क्षेत्र के बीसलपुर बांध Bisalpur Dam के पूर्ण जलभराव Full waterlogging होने के साथ ही बांध की दाएं और बाएं मुख्य नहर Main canal से सिंचाई के लिए पानी छोडऩे की उम्मीद Hope to release water को लेकर राजमहल कस्बे बहार नाम का उत्सवं मनाया गया है।

कस्बे में इस उत्सव के दौरान गांव के हर घर में चूरमा बाटी Churma Baati बनाने के साथ ही देवताओं के भोग Enjoyment of the gods लगाया गया। इस उत्सव के दौरान तेजाजी मंदिर में मंगलवार रात्रि को जागरण आयोजन Jagran organized किया गया। लोक देवता तेजाजी के ध्वज Flag of tejaji के साथ बिंदोरी निकाली Remove point गई।

जो अलगोजा की धुनों पर गांव के प्रत्येक मंदिर तक गई। जहां गांव में खुशहाली की कामना को लेकर देवताओं की पूजा अर्चना की गई। बुधवार सुबह गांव के छतरी चौराहे पर अलगोजा की धुनों Algoza tunes पर तेजाजी की शोभायात्रा निकाली गई है। इसी प्रकार बुधवार देर शाम को संथली सडक़ मार्ग से तेजाजी की शोभायात्रा Tejaji's procession निकाली गई।

ग्रामीणों परेशान

देवली. क्षेत्र के पनवाड़ गांव स्थित उपडाकघर में गत दो माह से इंटरनेट सेवाएं बंद होने से यहां का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। लिहाजा ग्रामीणों को लेन देन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसे लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने डाकघर के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध जताया।



ग्रामीणों ने बताया कि गत 2 माह पहले बिजली का बिल जमा नहीं कराने के चलते विद्युत निगम ने टेलीफोन एक्सचेंज का कनेक्शन काट दिया। तब से उपडाकघर में इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई। इसके चलते नरेगा, पेंशन, राशि के लेन देन सहित कामकाज ठप पड़े है।

ग्रामीण सीताराम, नवीन, ओमप्रकाश, रामावतार ने बताया कि डाकघर में लेन देन नहीं होने से ग्रामीणों को रुपयों के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं इंटरनेट नहीं होने से उपडाकघर महज औपचारिक कार्यालय बनकर रह गया। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र ही सेवाएं शुरू नहीं गई तो उपडाकघर के तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा।