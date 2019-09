वन महोत्सव कार्यक्रम: प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का लें संकल्प

मालपुरा. वन विभाग के तत्वावधान Under the aegis of Forest Department में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक चांदसेन में विश्व ओजोन दिवस World ozone day पर वन महोत्सव कार्यक्रम Forest festival program के तहत पर्यावरण जागरूकता रैली Environmental awareness rally को श्रम एवं जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर श्मशान घाट में पौधरोपण कर कार्यक्रम Plantation program की शुरुआत की।

इस अवसर पर श्रम एवं जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने सबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण दूषित Environmental pollution होता जा रहा है, जिससे ओजोन परत को नुकसान Damage to the ozone layer पहुंच रहा है।

वहीं उन्होंने व विद्यार्थियों व लोगों Students and people से कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण के साथ साथ प्लास्टिक के उपयोग को भी बंद करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर निवाई विधायक प्रशांत बैरवा ने सबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है।

समारोह में कांगे्रस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गाता, पूर्व जिला प्रमुख रामबिलास चौधरी, जिला वन अधिकारी चेतन कुमार ने भी सबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के प्रारभ में स्कूली बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया व सरपंच हेमलता सैनी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया।

समारोह के मंच पर अतिथि के रूप में उप जिला प्रमुख अवधेश शर्मा, पालिकाध्यक्ष आशा नामा, कांगे्रस ब्लाक अध्यक्ष रामदेव बैरवा, शहर कांगे्रस अध्यक्ष इश्हाक नकवी, पूर्व डीआर छोगालाल गुर्जर, टोडारायसिंह शहर अध्यक्ष रामप्रसाद साहू, उपखण्ड अधिकारी अजय कुमार आर्य सहायक वन अधिकारी राधेश्याम प्रजापति, सुरेश अग्रवाल,

सेवानिवृत वन अधिकारी हिमत सिंह हापावत, मौजूद रहे। ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय में सडक इंटरलॉकिंग के कार्य की पट्टिका का अनावरण किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य गिरधर सिंह ने किया। अंत में वन अधिकारी जोगेन्द्र सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया।कार्यक्रम के समापन के बाद कई संगठनों ने जिला प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे।

पांच घंटे गर्मी में बैठे रहे विद्यार्थी

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदसेन में आयोजित कार्यक्रम के शुरू होने का समय 10 बजे निर्धारित था। इसके चलते गांव के सभी सरकारी व निजी विद्यालयो के विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर बुला लिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी 5 घंटे तक गर्मी के बीच बैठे रहे।



विद्यार्थियों की बैचेनी को देखकर विधायक प्रशांत बैरवा ने बच्चों के बेहाल होने की चुटकी ली तो विद्यार्थियों ने भी अपनी सहमति जता दी।