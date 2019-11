सिंचाई के लिए गलवा बांध की नहर खोली, 36 गांवों में 13 हजार 391 हैक्टेयर में होगी सिंचाई

Water left in the canal for irrigation: उपखण्ड क्षेत्र के सबसे बड़े गलवा बांध की नहर शनिवार को फसलों की सिंचाई के लिए खोल दी गई।