गोपाष्टमी: गाय की पूजा कर मांगी सुख-समृद्धि

टोंक. जिलेभर में सोमवार को गोपाष्टमी का पर्व Festival of Gopashtami मनाया गया। शहर समेत जिलेभर की गोशालाओं समेत अन्य स्थानों Other places including cowsheds पर गायों की पूजा अर्चना Worship of cows कर आरती उतारी।

शहर के गांधी गोशाला व वैष्णो देवी मंदिर गोशाला समेत अन्य जगहों पर पूजा अर्चना के बाद गाय को गुड़, हरा चारा Jaggery, green fodder to cow खिलाया गया। महिलाओं ने गौ माता को स्नान Women bathe cow mother करा कर, जल, रोली, मौली, अक्षत, मिठाई, जलेबी, दाल, घास, वस्त्र और धूप आदि से विधिवत पूजन Duly worshiped किया। पूजा-अर्चना कर महिलाओं ने परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना की।

महिलाएं ने गौ माता को घास देकर, उनकी परिक्रमा करके कथा, कहानियां सुनी। गोपाष्टमी पर्व पर गाय और गोविंद की पूजा-अर्चना Worship of Govind करने से धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।



पीपलू (रा.क.). गोपाष्टमी के मौके पर कस्बे के श्री श्याम गोशाला में समिति सदस्यों ने गायों की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। गौशाला में राजेंद्र दाधीच, गोपाल गर्ग, राजेश शर्मा, महेंद्र सिंह राजावत, राकेश जैन, जितेंद्र चौधरी, श्रवण नक्टा आदि ने गाय की पूजा अर्चना की तथा गाय को गुड़, हरा चारा खिलाते हुए आरती उतारी।

इसी तरह महिलाओं ने भी गाय की पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने बताया कि गोपाष्टमी पर्व पर गाय और गोविंद की पूजा-अर्चना करने से धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि Increase in prosperity होती है।



दामोदर गौ शाला का वार्षिकोत्सव सम्पन्न

निवाई. गोपाष्टमी पर्व पर सोमवार को श्रीदामोदर गौ शाला में गायों का पूजन संकीर्तन और वार्षिकोत्सव मनाया गया। गौ शाला प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष राजेंद्र टोडवाल ने बताया कि दोपहर 1 से 3 बजे तक संगीतमय हरिनाम संकीर्तन किया गया।

तत्पश्चात खुला अधिवेशन में गौ शाला के विकास और आय व्यय पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ गायों का श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की और सभी को पंगत प्रसादी करवाई गई। इसी प्रकार अन्य गोशालाओं में भी गोपाष्टमी पर्व मनाया गया।

इस अवसर पर भंवरलाल अग्रवाल, ओपी. गुप्ता, कैलाश अग्रवाल, बद्रीनारायण पारीक, ओमप्रकाश शर्मा, रामू अग्रवाल, ओमप्रकाश विजय सहित अनेक लोग मौजूद थे।



उनियारा. यहां सोमवार को गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर कस्बे के कई पुरुष एवं महिलाएं इन्द्रगढ़ रोड स्थित गोशाला पहुंचे। इस अवसर पर गोशाला समिति के शंकरलाल ठाडा, राधाकिशन धाकड़, कृष्ण बिहारी शर्मा, रमेशचन्द बडाया, विनोद देवी, शांती देवी, माया देवी, अनिता देवी, सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे।



नटवाड़ा. कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गायों एवं बछड़ों की पूजा अर्चना कर सुख समृद्वि कामना की। गोपाष्ठमी पर्व के अवसर पर मन्दिरो में अन्नकूट का भोग लगाकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।