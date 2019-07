बजरी खनन व परिवहन ने 23 वाहन जब्त किए

टोंक. जिले में बजरी खनन व परिवहन Gravel Mining & Transportation के मामले में विभिन्न स्थानों पर हुई कार्रवाई action में मंगलवार रात्रि को 23 वाहन पुलिस ने जब्त किए है। इसमें रैकी के लिए काम ली जा रही दो कार भी शामिल है। वहीं एक दर्जन को शांति भंग में गिरफ्तार Arrested in peace breach किया गया है।

देवली.राजमहल. क्षेत्र में हो रहे बजरी के अवैध परिवहन व खनन Illegal transport and mining of gravel पर अंकुश लगाने को लेकर मंगलवार रात तहसीलदार रमेशचंद जोशी की अगुवाई में कार्रवाई की गई। इसमें राजमहल, संथली मोड़ व जयपुर रोड पर खड़े तथा वहां से गुजर रहे दो टे्रलर, दो ट्रक, तीन टै्रक्टर पकड़े Hold two trailers, two trucks , three tractors है।साथ ही तीन वाहनों के चालकों को गिरफ्तार Arrest drivers किया है।

राजमहल. एसआईटी सहित दूनी थाना पुलिस ने बजरी परिवहन पर कार्रवाई Action on gravel transport करते हुए बजरी से भरे दो ट्रक जब्त किया है। दूनी थानाधिकारी नरेश कंवर ने बताया कि संथली से दो ट्रक जब्त किए।



निवाई. पुलिस ने एसआईटी के नेतृत्व में मंगलवार रात को गश्त के दौरान बजरी ले जा रहे एक ट्रैक्टर जब्त किया। साथ ही बजरी से भरे ट्रैक्टर की रैकी करने के मामले में अशोक चौधरी निवासी दीनदयाल कॉलोनी निवाई, देवकरण गुर्जर निवासी भंवरसागर और ट्रैक्टर चालक मसरु बैरवा को गिरफ्तार किया है।

टोडारायसिंह. बजरी खनन व परिवहन की शिकायतों पर एसआईटी ने मंगलवार देर रात कार्रवाई करते हुए बजरी भरकर परिवहन करते पांच ट्रेलर, तीन ट्रक व दो डम्पर जब्त कर 7 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा रैकी करने में प्रयुक्त दो कारो को जब्त करते हुए तीन अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है।

एसआईटी प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी डॉ. सूरजसिंह नेगी ने बताया बावड़ी-हमीरपुर मार्ग पर तलाशी के दौरान तिरपाळो के नीचे ढके बजरी से ओवरलोड दो ट्रेलर व दो डम्पर को जब्त कर चालक राजेश, माधूलाल, भोमराज व रामरतन को शांति भंग में गिरफ्तार किया है।

खरेड़ा तिराहे पर दो ट्रेलर व दो ट्रक पकडऩे की कोशिश दौरान चालक रात का फायदा उठाते वाहनों को राजमहल व देवड़ावास की ओर लेकर फरार हो गए, जिन्हें पीछा कर रुकवाया। बस्सी तिराहे से ट्रेलर चालक राजेश जाट, खलासी हसन खां, लालाराम जाट व जाकिर खां को मौके से गिरफ्तार किया है।

खरेड़ा तिराहे पर उक्त वाहनों के आगे-पीछे रैकी करते जा रही दो को भी जब्त किया है तथा कार में सवार कैलाश गुर्जर, जयनारायण गुर्जर व लड्डू गोपाल को शांति भंग में गिरफ्तार किया है।