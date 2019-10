कृषि उपज मंडी में मूंगफली की बंपर आवक

निवाई. कृषि उपज मंडी Agricultural produce market समिति में मूंगफ ली की बंपर आवक Peanut Lee's bumper arrival शुरू हो गई। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओमप्रकाश चंवरिया ने बताया कि शुक्रवार को कृषि मंडी में करीब छह हजार बोरी मूंगफ ली Thousand Sack की आवक रही।

आने वाले दिनों में मूंगफ ली की आवक और बढ़ेगी। शुक्रवार को मूंगफ ली की बोली पर ताराचंद बोहरा, अशोक, केदार, अखिल चंवरिया, विष्णु बोहरा, दीपक गुप्ता, शिवप्रकाश पारीक, मुरारी पण्डा, योगेश जैन, रोहित टोडवाल, राजू नाटाणी, सत्यनारायण सुनील अग्रवाल, संजय मौजूद थे।

बारिश से फसलों को नुकसान

टोडारायसिंह. क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद हुई बारिश Rain in the afternoon से फसलों को नुकसान Damage to crops due to rain हो गया। क्षेत्र के मोर, पन्द्राहेड़ा, सीतारामपुरा, रीण्डल्यारामपुरा, बनाकाखेड़ा, कूकड़ समेत अन्य गांवों में दोपहर बाद बारिश हुई।

किसानों का कहना है कि लगातार हो रही बरसात से पहले ही किसानों की खरीफ फसल चौपट Kharif crop of farmers collapsed हो गई थी। हालात यह है कि खेतों में पकी हुई तिल, बाजरा, मक्का व मूंग-उड़द की फसलें खराब होने से किसान कर्ज तले दब रहा।

हकाई-जुताई कर खेतों को तैयार करने के बाद खाद व बीज पर हजारों रुपए खर्च Thousands of rupees spent on fertilizer and seeds कर बड़ी मेहनत से सरसो की बुवाई की थी। शुक्रवार को हुई बरसात से किसान की मेहनत पर फिर पानी फिर गया है। किसानों को दोबारा बुवाई के लिए खाद व बीज पर खर्च वहन करना पड़ेगा।

फर्जी तरीके से पट्टा बनवाने का आरोप

पुरानी टोंक थाने में फर्जी कागजात तैयार कर मकान का पट्टा बनवाने का आरोप लगा दम्पती के खिलाफ दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मामला काला बाबा पुरानी टोंक हाल हिम्मत नगर जयपुर निवासी डॉ. रतनलाल जैन ने दर्ज कराया है।

इसमें बताया कि उसने पुरानी टोंक में मकान १६ सितम्बर १९५६ में सोभाग कंवर से खरीद कर दस्तावेज लिए थे। इसके बाद ६ नवम्बर १९५६ में नगर परिषद से निर्माण स्वीकृति लेकर निर्माण कराया था। उन्होंने बताया कि आरोपी उम्मेद सिंह ने उक्त मकान के अपने नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान का पट्टा पत्नी गुलाब कंवर के नाम १३ मार्च २०१८ को तैयार करा लिया। जबकि कब्जा उसके पास है। पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी।