आरक्षक विभिन्न खेलों में नाम रोशन करे

देवली. सीआइएसएफ आरटीसी में स्पोर्ट्स के द्वितीय बैच Second batch of sports का गुरुवार को दीक्षान्त समारोह convocation ceremony आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि बल के प्राचार्य व डीआइजी दिग्विजय कुमार सिंह थे।इस मौके पर प्राचार्य ने बैच में शामिल १७ प्रधान आरक्षकों को देश सेवा, Service to nation , ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा Honesty and honesty की शपथ दिलाई।

read more : गंदगी इतनी की एसडीओ भी नाक पर हाथ रख बाहर निकले

प्राचार्य सिंह ने कि आरक्षक खेल से जुडक़र बल व देश का नाम रोशन Force and country name illuminated करें। ड्यूटी के दौरान मिलने वाले प्रत्येक कार्य को जिम्मेदारी से Responsibly करें। प्राचार्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रधान आरक्षक नजीम नजीब को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया।

read more : ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने की कार्रवाई, नहरों में लगाए अवरोधक हटाए

वहीं समापन पर प्राचार्य ने सभी १७ प्रधान आरक्षकों को बधाई दी। इस दौरान वरिष्ठ कमाण्डेंट डॉ. भूपेन्द्र सिंह, सहायक कमाण्डेंट एच. बी. एल. मीणा, जगराम मीणा, शुभम् मिश्रा सहित उपस्थित थे। बल प्राचार्य सिंह ने बताया कि ये सभी प्रधान आरक्षक बास्केटबॉल व वालीबॉल के खिलाड़ी है, जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से किया गया है। इनमें मुख्यत: तमिलनाडू व केरल के प्रशिक्षणार्थी शामिल है।

read more : प्रेमी-प्रेमिका के परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा, युवती ने परिजनों कें बजाय प्रेमी के साथ जाने की रखी मंशा

आरपीएफ आइजी ने किया दौरा

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी में प्रशिक्षण ले रहे आरपीएफ(रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) के जवानों के मद्देनजर गुरुवार को आरपीएफ आइजी(प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे, जयपुर) एस. मयंक ने प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया।

इस दौरान केन्द्र पहुंचने पर बल के प्राचार्य व डीआइजी दिग्विजय कुमार सिंह ने आइजी का स्वागत किया। आइजी आरपीएफ एस. मयंक जवानों से रुबरु हुए। उन्होंने अपने प्रशिक्षकों व गुरुओं का सदैव सम्मान करने की बात कही।

यहां आइजी मयंक ने प्रशिक्षार्थियों से बात की। इस दौरान सहायक सुरक्षा आयुक्त शक्ति सिंह शेखावत, निरीक्षक प्रवीण सिंह गहलोत, रोहित चतुर्वेदी, एच. एस. द्विवेदी, राजकिशोर, एस. पी. सिंह, राकेश कुमार, संदीप, अनिलराम सहित उपस्थित थे।