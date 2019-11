सामुहिक विवाह सम्मेलन में निकाह कबूल कर बने हमसफर

टोंक. कायमखानी समाज Kaymakhani Society विकास समिति व शिक्षण संस्थान Educational institutions की ओर से रविवार को पहला कायमखानी समाज इज्तेमाई शादी समारोह Ijtemai wedding ceremony का आयोजन किया गया। ईदगाह के पास Near idgah पाल वाली मस्जिद में आयोजित Held in the mosque इस सामुहिक विवाह Community marriage सम्मेलन में 7 जोड़ों का निकाह हुआ।

अध्यक्ष भुंदू खां ताजनाण ने बताया कि शादी समारोह में फिजुलखर्ची रोकने के उद्देश्य से शहर में समाज का पहला सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। मौलवी इस्लाउद्दीन खिजर और इमामुद्दीन ने दूल्हा-दुल्हन के निकाह की रस्म अदा करवाई। उन्हें सोने-चांदी के आइटम, आलमारी, कूलर, वाशिंग मशीन, पंखा, सिलाई मशीन,

स्टील के बर्तन व अन्य सामान उपहार में दिए गए। इस दौरान समिति सचिव सलीम खां, कोषाध्यक्ष निसार, सलीम खां, इकबाल खां, हबीब खां, हफीज खां, रियाज खां, शेर खां, हनीफ, फजल खान, अरबाज आदि मौजूद थे।

डिग्गी. जिला कलक्टर के. के. शर्मा ने पत्नी अनिता शर्मा के साथ रविवार को डिग्गी पहुंच श्रीजी कल्याणजी मन्दिर में पूजा-अर्चना कर जिले व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मन्दिर पूजारी यशपाल त्रिपाठी ने दोनों का श्रीजी का दुपट्टा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया।

इस दौरान जयवद्र्धन सोनी, मन्दिर ट्रस्ट सदस्य गिर्राज प्रसाद शर्मा, अहलकार दिनेश शर्मा, लक्ष्मण शर्मा ने भी दोनों का मन्दिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह, डिग्गी थाना प्रभारी हीरालाल भी मौजूद थे।

इधर, रोडवेज बस स्टैण्ड पर आने वाले श्रीजी के श्रद्धालुओं व यात्रियों के बैठने की समस्याओं को देखते हुए शिक्षिका ने चेयर लगवाई है। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। धार्मिक नगरी डिग्गी में प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कल्याणजी मन्दिर में श्रीजी के दर्शनों के लिए आते है।

बस स्टैण्ड पर यात्रियों व दर्शनार्थियों की बैठने की सुविधा के लिए नसीराबाद निवासी शिक्षिका गीता वर्मा दर्जी ने विश्रामालय में अपने माता-पिता कंचन देवी व रामगोपाल वर्मा की स्मृति में लगवाई है।