कांस्टेबल मुकेश जाट हत्या प्रकरण में आज बंद रहेगा मेहंदवास कस्बा, सर्वसमाज ने दी सहमति

Demand for arrest of accused of murder: धरनार्थियों ने बुधवार को मेहंदवास बंद की घोषणा को लेकर मंगलवार को घर घर जनसम्पर्क किया।