हादसा: गड्ढे में उतरी रोडवेज, चालक समेत छह यात्री घायल

लाम्बाहरिसिंह. वैशाली आगार रोडवेज बस roadways Bus अजमेर-मालपुरा स्टेट हाइवे पर लाम्बाहरिसिंह के समीप सोमवार शाम अनियंत्रित uncontrolled होकर सडक़ किनारे गहरे गड्ढे gahare gaddhe में उतर गई।

read more : परिवारजन छत पर सोते रहे, चोरों ने नकदी व जेवरात पर किया हाथ साफ

इससे आधा दर्जन यात्री घायल Half a dozen passengers injured हो गए। रोडवेज बस जयपुर से अजमेर Ajmer from Jaipur जिले के बोराडा गांव जा रही थी। बस में 16 यात्री सवार थे। अचानक हुई घटना से बस में चीख-पुकार shout scream मच गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता Help of villagers से बस में फसे यात्रियों Trapped passengers को बाहर निकाला। निजी वाहन व एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया Transported to hospital ।

read more : पुलिस को पांच दिन का अल्टीमेटम दे विधानसभा के घेराव की दी चेतावनी

थाना प्रभारी नरपतराम ने बताया कि वैशाली आगार रोडवेज बस जयपुर से बोराडा गांव जा रही थी। लाम्बाहरिसिंह के समीप अचानक अनियंत्रित Uncontrolled होकर गहरे गड्ढे में उतर गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई।

read more : बिना मापदण्डों के लगे स्पीड ब्रेकर लगा सकते है जिन्दगी के ब्रेक

लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला। घायलों में देवल निवासी मनभर पत्नी नाथू को निजी वाहन से मालपुरा अस्पताल पहुंचाया, वहीं एम्बुलेंस से बस चालक निमेडा निवासी रामवतार स्वामी ,जयसिंहपुरा निवासी ग्यारसी पत्नी रतन लाल बैरवा, मालपुरा निवासी सरोज बैरवा पत्नी भैरु को लाम्बाहरिसिंह अस्पताल पहुंचाया।

read more : आर्थिक तंगी की मार : बिना उपचार कराए हॉस्पिटल से घर लौटी दम्पती, मकानों में करंट दौडऩे हुई थी घायल

परिचालक सीताराम स्वामी ने बताया कि बस में 16 यात्री सवार थे। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया एवं शेष यात्रियों को किराया देकर निजी वाहनों से भेज दिया है।